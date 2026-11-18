Innovation financière : avec KOLO KASH, la SODEC fait entrer le microcrédit dans l’ère digitale en Afrique centrale

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Le Gabon s’affirme comme une terre d’innovation financière. Depuis le 5 novembre 2026, la Société d’Épargne et de Crédit (SODEC), en partenariat avec Moov Money, propose KOLO KASH, une solution de microcrédit entièrement digital, revendiquée comme une première en Afrique centrale. Une avancée qui entend rapprocher le financement des ménages et des très petites entreprises (TPE), notamment pour répondre à leurs besoins urgents de trésorerie.

Obtenir un microcrédit sans se déplacer en agence, directement depuis son téléphone : c’est désormais la possibilité offerte par KOLO KASH. Accessible via l’application Moov Money, ce nouveau service permet aux personnes éligibles d’effectuer l’ensemble de leur parcours de crédit, de la demande au remboursement, de manière entièrement digitale.

Avec des financements allant de 500 à 100 000 FCFA, remboursables sur 7, 15 et 30 jours, KOLO KASH se positionne comme une réponse aux besoins ponctuels du quotidien : dépenses familiales imprévues, urgences domestiques, réapprovisionnement d’un petit commerce ou besoins immédiats de trésorerie pour une activité économique.

Une innovation gabonaise qui ambitionne de faire référence en Afrique centrale

Au-delà de la simplicité d’utilisation, KOLO KASH marque une évolution dans la manière de concevoir et de distribuer le microcrédit. Présentée par ses promoteurs comme une première sous-régionale, cette innovation illustre la capacité d’un établissement gabonais de microfinance à s’appuyer sur les technologies mobiles pour proposer de nouvelles solutions de financement.

Pour la SODEC, l’enjeu est double : démocratiser davantage l’accès au microcrédit et affirmer son positionnement parmi les institutions pionnières de la transformation digitale des services financiers en Afrique centrale.

La SODEC place l’inclusion financière au cœur de sa stratégie

Créée en 2007, la SODEC est un établissement de microfinance agréé et supervisé par la COBAC. Avec plus de 30 000 clients et 17 agences et guichets répartis dans six provinces, elle poursuit sa modernisation en associant son expertise financière aux possibilités offertes par le digital.

Pour Jean Richard Mbele, Directeur général de la SODEC, cette initiative traduit une ambition qui dépasse le simple lancement d’un produit :« Avec KOLO KASH, notre ambition va bien au-delà de la digitalisation du crédit. Nous voulons faire de l’innovation un véritable levier d’inclusion financière, en rapprochant les solutions de financement des réalités quotidiennes des ménages et des petits entrepreneurs. Cette initiative démontre qu’une institution gabonaise de microfinance peut être à l’avant-garde de la transformation des services financiers en Afrique centrale. Notre conviction est simple : l’innovation doit être accessible, utile et créatrice d’opportunités pour le plus grand nombre. »

À travers ce partenariat avec Moov Money, la SODEC entend ainsi conjuguer innovation technologique, proximité et responsabilité financière, tout en renforçant son ambition de devenir une référence de la microfinance digitale dans la sous-région.

Avec KOLO KASH, l’innovation financière s’écrit aussi au Gabon.

L’octroi du crédit reste soumis aux conditions d’éligibilité et de remboursement applicables.