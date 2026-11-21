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Le gouvernement a annoncé, vendredi 20 novembre 2026, quatre nouveaux axes concernés par les opérations de libération des emprises à Libreville. Il s’agit des tronçons Diba-Diba–Ondogo–Nouvelle voie de contournement, PK5–Perchoir–Bambouchine–Nouvelle voie de contournement, de la voie longeant le marché du PK11–Nouvelle voie de contournement et enfin de l’axe PK12–Bikélé–Nouvelle voie de contournement.

Cependant, quelques jours après cette annonce, les populations des zones concernées disent manquer d’informations sur le déroulement de ces opérations. Elles souhaitent notamment que les autorités se rendent sur le terrain pour mieux expliquer les mesures prévues. « Le gouvernement devrait faire une descente sur le terrain afin de procéder à une communication de proximité. Cela permettrait de prendre en compte ce qui s’est passé lors des toutes dernières opérations et essayer d’améliorer la manière de conduire ces nouvelles opérations », a déclaré Koussou Kombila, riverain.

Les populations préoccupées par les mesures de relogement

Au-delà du manque d’informations, les habitants s’interrogent également sur les mesures d’accompagnement annoncées par les autorités. Ils veulent notamment savoir si des solutions de relogement sont prévues pour les personnes qui seront touchées par ces opérations. « Nous ne sommes pas contre cette annonce. Nous savons que ce sont des mesures qui visent à améliorer les conditions de vie des populations. Mais ce que nous déplorons, c’est la manière dont les choses sont faites, notamment au sujet de l’accompagnement. Est-ce que le gouvernement a prévu des zones de relogement ? Ont-ils ciblé des maisons en location dans la ville pour nous accueillir ? », s’est-il interrogé.

En attendant des précisions des autorités, les populations concernées souhaitent être mieux informées sur le calendrier des opérations et les mesures d’accompagnement envisagées. Si l’objectif affiché est d’améliorer le cadre de vie urbain, les habitants attendent désormais des réponses concrètes sur leur prise en charge. La réussite de ce projet dépendra désormais de la capacité des autorités à poursuivre ces opérations de libération des emprises dans le respect des droits et de la dignité des populations concernées.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire