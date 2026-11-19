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Réunis au sein de la coalition « Éveille-toi Gabon pour sauver le football national », plusieurs acteurs de la Fédération gabonaise de football (FEGAFOOT) ont animé, ce mercredi 18 novembre 2026 à Libreville, une conférence de presse pour s’opposer à la candidature de Pierre-Alain Mounguengui (PAM), candidat à sa propre succession. Dénonçant de graves manquements aux dispositions statutaires, ils exigent une clarification du processus électoral avant tout renouvellement du Comité exécutif (COMEX).

Le collectif fonde sa contestation sur deux griefs majeurs : la non-tenue du Congrès ordinaire de fin de mandat et l’absence de quitus sanctionnant la gestion de l’olympiade 2022-2026. Selon eux, ces irrégularités disqualifient d’emblée le président sortant. « Sans avoir tenu le Congrès ordinaire de fin de mandat, dont les délais sont forclos, et sans quitus approuvant sa gestion de l’olympiade 2022-2026, le président Pierre-Alain Mounguengui sait que sa situation est irréversible », a martelé Sylvestre Engohang Obiang, coordonnateur du Front de libération du football gabonais (FLFG).

L’exigence d’un retour aux textes statutaires de 2013

Les frondeurs rejettent également la validité des statuts adoptés le 25 juin 2025, arguant que ces derniers n’ont jamais reçu l’aval de la Fédération internationale de football association (FIFA). « Les statuts de 2013 restent la référence, car ceux adoptés en 2025 n’ont pas été agréés par la FIFA et ne peuvent donc pas se substituer aux précédents. Par conséquent, si les élections doivent se tenir, elles devront être organisées sur la base des textes de 2013 », a soutenu Abel Ombango, membre de la Commission d’appel de la Ligue nationale de football professionnel (LINAFP).

Au-delà de la question électorale, les conférenciers pointent un « dysfonctionnement institutionnel » plutôt qu’une crise ouverte, rappelant que les textes prévoient des garde-fous pour assurer la continuité administrative au terme d’un mandat. « Si le président est dans l’impossibilité de convoquer un congrès, 50 % des membres peuvent le faire. Par ailleurs, une fois le mandat échu, vous n’avez plus qualité à agir au nom de la FEGAFOOT », a rappelé Christian Gabin Nzogho Mintsa, candidat recalé à la présidence de l’instance.

Concertation et lancement d’une charte de mobilisation

Pour dénouer l’impasse, la coalition plaide pour la tenue de congrès extraordinaires de clarification rassemblant l’ensemble des forces vives du football national. « L’organisation de la prochaine élection doit avant tout faire l’objet de congrès extraordinaires de clarification sans exclusive, ce qu’on appellerait en politique la « paix des braves », afin d’aller vers un scrutin apaisé, démocratique et transparent », a proposé Sylvestre Engohang Obiang.

La rencontre s’est clôturée par la présentation d’une charte nationale appelant Pierre-Alain Mounguengui à renoncer à briguer un nouveau mandat. Soumis à la signature des participants, ce document vise à donner une portée concrète à la fronde et à fédérer les acteurs autour d’une transition apaisée à la tête du football gabonais.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire