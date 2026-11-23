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Le Festival du film de Masuku s’apprête à faire son retour pour une quatorzième édition, annoncée du 3 au 10 décembre 2026. Pour cette nouvelle saison, le rendez-vous mobilisera le septième art afin d’interroger le rapport des hommes à l’écologie et à l’aménagement du territoire, à travers le thème « Habiter demain ». Durant huit jours, férus de cinéma, environnementalistes et amateurs sont attendus autour de cet événement qui met 10 films en compétition.

Portée par Nadine Otsobogho, cette édition entend jeter les fondations d’un avenir dans un environnement sain. « Cette thématique nous pousse à l’interrogation. Elle nous interpelle sur notre habitation et sur l’héritage que nous laisserons à nos enfants plus tard », a souligné la présidente du festival. Au cœur de la programmation de cette 14e édition, 13 œuvres cinématographiques ont été retenues à l’issue d’un rigoureux tri effectué parmi plus de 200 candidatures reçues. Dix films s’affrontent en compétition officielle, représentant six pays : le Gabon, le Sénégal, la France, le Canada, le Burkina Faso et le Brésil.

Huit jours d’échanges, de formation et de création

Le cinéma national y est défendu par le long-métrage de fiction Afrotopia de David Mboussou, tandis que trois autres réalisations, dont Tout est lié de Nadine Otsobogho et Le Plan de Fatou de Denis Nouri, sont projetées hors compétition. À l’issue des projections gratuites, trois distinctions seront décernées : le Prix des étudiants, le Prix des professionnels et le Prix du jury. Au-delà des salles obscures, la manifestation déploie une programmation culturelle pluridisciplinaire destinée à sensibiliser toutes les générations. Pour ce faire, le festival déposera ses valises dans cinq villes du pays : Masuku, Moanda, Lambaréné, Port-Gentil et Libreville.

De Franceville à Libreville, le public pourra ainsi assister à des débats « regards croisés » réunissant architectes, critiques littéraires et environnementalistes. Une formation dédiée à la réalisation documentaire viendra également renforcer les compétences des acteurs locaux. La scène théâtrale s’invite aussi à la fête avec deux créations engagées : Le Dernier Arbre, interprétée par des professionnels, et Un enfant, un arbre, portée par de jeunes comédiens. Enfin, le partenariat historique avec Amazing Gabon se traduit par une exposition photographique à la Baie des Rois et la remise de trois ouvrages sur l’environnement, confirmant l’ancrage citoyen de ce rendez-vous culturel majeur. Rendez-vous est donc pris dès ce 3 décembre pour la cérémonie de lancement à Masuku !