Gabon : 1,605 milliard de FCFA pour sortir le Centre national de santé mentale de la crise

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Face à la saturation du Centre national de santé mentale (CNSM), le gouvernement gabonais envisage un plan d’urgence de redressement évalué à 1,605 milliard de FCFA sur six mois. Présentée lors du Conseil des ministres du 8 octobre 2026, cette initiative vise à améliorer les infrastructures, renforcer les capacités de prise en charge et répondre aux difficultés structurelles de l’établissement.

La situation du Centre national de santé mentale met en évidence les insuffisances persistantes de la prise en charge psychiatrique au Gabon. Avec une capacité d’accueil de 87 lits, l’établissement est confronté à une saturation qui viennent aggraver la vétusté des infrastructures, le manque de personnel spécialisé et les difficultés d’approvisionnement en médicaments. Autant de contraintes qui fragilisent les conditions d’accueil des patients et interrogent les moyens consacrés à la santé mentale.

Un plan d’urgence pour réhabiliter les infrastructures

Selon le communiqué final du Conseil des ministres, le plan de redressement envisagé représente un investissement provisoire de 1,605 milliard de FCFA. Sa mise en œuvre, prévue sur six mois, doit notamment permettre la réhabilitation des installations, l’acquisition d’équipements médicaux et l’amélioration de la sécurité.

Le renforcement des ressources humaines constitue également une priorité. L’objectif est d’améliorer les capacités opérationnelles de l’établissement et les conditions de prise en charge des personnes souffrant de troubles mentaux. Le communiqué ne précise toutefois pas la répartition de l’enveloppe entre les différents postes de dépenses.

Vers une décentralisation des soins psychiatriques

Au-delà de cette intervention d’urgence, les autorités envisagent la construction d’un hôpital psychiatrique à Port-Gentil ainsi que le développement de centres de santé mentale dans les provinces. Ces projets visent à élargir l’accès aux soins spécialisés au-delà des structures existantes.

Reste cependant à préciser leur calendrier de réalisation et leurs modalités de financement. Si le plan annoncé constitue une réponse aux difficultés immédiates du CNSM, son efficacité dépendra de la mobilisation effective des ressources et de la continuité des investissements. Pour le Gabon, l’enjeu est désormais de passer d’une gestion des urgences à une véritable politique nationale de prise en charge de la santé mentale.