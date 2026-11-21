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Le Syndicat national de la Poste (SYNAPOSTE) a rejeté, le 18 novembre 2026 à Libreville, les accusations visant les 22 agents en attente de remise en solde à La Poste S.A. Dans un point de presse, le syndicat a démenti les affirmations selon lesquelles ces employés travailleraient sans contrat et percevraient, pour certains, plus de 2 millions de FCFA.

Cette réaction fait suite à un contrepoint signé par Charly Nyamangoye Boutonou, ancien conseiller en communication de l’ex-directeur général de La Poste S.A. Publié dans le quotidien L’Union du 13 novembre 2026, ce texte affirme que les 22 agents auraient été engagés sans contrat de travail. Son auteur avance également que certains toucheraient des salaires supérieurs à 2 millions de FCFA.

Le syndicat apporte des précisions sur les contrats et les salaires

D’abord, sur la question des contrats, le Synaposte assure que les 22 agents disposent de documents en règle. « L’intégralité des 22 agents concernés dispose de contrats de travail en bonne et due forme », affirme le bureau exécutif. À ce sujet, il précise que ces contrats ont été présentés et vérifiés par les services compétents de l’Inspection du travail.

Par ailleurs, le syndicat conteste les montants avancés sur les salaires. « Aucun de ces 22 collègues ne perçoit une rémunération à ce chiffre », précise le syndicat. Pour appuyer ses propos, il évoque les bulletins de paie et les états de solde. Selon le SYNAPOSTE, ces documents montrent que les rémunérations respectent la grille salariale en vigueur à La Poste S.A.

En outre, le syndicat estime que cette sortie médiatique vise à discréditer l’ancienne direction générale intérimaire, notamment l’ancien président-directeur général. Il considère également qu’elle cherche à affaiblir les revendications des travailleurs. Face à ces accusations, « Le Synaposte met publiquement Monsieur Charly Nyamangoye Boutonou au défi d’apporter la moindre preuve matérielle de ses accusations. »

Le Synaposte exige l’application des instructions de la tutelle

Au-delà de cette polémique, le bureau exécutif rappelle que la tutelle a donné des instructions depuis plus de quatre mois pour régulariser la situation des agents. Il souligne que les postiers font face à des difficultés quotidiennes. Dès lors, le syndicat estime que l’heure est à la recherche de solutions concrètes plutôt qu’à de nouvelles polémiques.

Dans cette perspective, le Synaposte demande à l’actuelle direction générale de La Poste S.A. d’appliquer ces instructions sans délai. Il réclame la remise en solde des 22 agents, mais aussi la réintégration des travailleurs qu’il estime avoir été abusivement licenciés par leurs prédécesseurs. Enfin, le syndicat affirme rester mobilisé jusqu’à l’aboutissement de ces revendications.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire