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Une étude menée par l’association Arc-en-Ciel entre septembre 2025 et juin 2026 dans le Grand Libreville révèle que 64 % des filles interrogées ont subi des violences sexuelles au sein de leur famille. Présentés lors d’un plaidoyer pour la protection des enfants au siège de l’Union européenne à Libreville, ces résultats mettent en lumière l’ampleur des abus et les difficultés liées à la prise en charge des victimes.

Le constat est préoccupant. En effet, la famille, censée offrir aux enfants un cadre de protection et de sécurité, apparaît comme le principal lieu où sont commises ces violences. Pour parvenir à ces conclusions, l’association Arc-en-Ciel a réalisé une enquête auprès d’un échantillon de 325 filles. L’analyse a permis de mieux cerner les différentes formes de violences subies par les mineures selon leur tranche d’âge.

Des violences qui touchent toutes les tranches d’âge

L’étude montre que la nature des violences varie selon l’âge des victimes. Chez les filles de moins de 10 ans, les violences verbales et physiques dominent, avec une proportion de 28,5 %. Le harcèlement et les attouchements figurent également parmi les abus signalés. Pour celles âgées de 10 à 13 ans, les attouchements représentent 35 % des cas, tandis que le harcèlement et les viols affichent chacun une proportion de 22,5 %.

Chez les adolescentes de 14 à 17 ans, les viols représentent 33,33 % des cas et les attouchements 19 %. L’enquête relève également une proportion de 70 % de grossesses précoces dans cette tranche d’âge. Ces données mettent en évidence la diversité des violences subies par les mineures et soulignent la nécessité de renforcer leur protection.

Une mobilisation attendue des pouvoirs publics

Face à cette situation, l’association formule plusieurs recommandations à l’endroit des autorités judiciaires et des forces de l’ordre. Elle préconise d’accélérer le traitement des dossiers et de garantir des sanctions adaptées à la gravité des faits, particulièrement en matière de viol. Elle recommande également de renforcer les Brigades des mœurs et de mieux former les magistrats aux réalités psychologiques des victimes. L’association insiste par ailleurs sur la nécessité d’expliquer les décisions de justice aux victimes afin de restaurer leur confiance dans les institutions.

En outre, le plaidoyer appelle à améliorer l’accompagnement des victimes, notamment à travers la gratuité de l’aide juridictionnelle et des certificats médicaux. Il préconise également un soutien financier aux structures d’accueil et de prise en charge. À l’endroit des pouvoirs publics, Arc-en-Ciel recommande de vulgariser le Code de l’Enfant, ainsi que d’intégrer l’éducation au consentement et à l’égalité de genre dans les programmes scolaires. La mise en place d’un système national de collecte de données sur les violences faites aux enfants, ventilées par âge et par région, est également jugée nécessaire.

À travers ce document, l’association Arc-en-Ciel entend interpeller les pouvoirs publics et les acteurs de la protection de l’enfance sur l’urgence de renforcer les dispositifs de prévention, de signalement et de prise en charge des victimes. L’enjeu est désormais de transformer ces recommandations en politiques publiques tangibles pour garantir aux jeunes filles un environnement sûr, à commencer par leur propre famille. Reste à savoir si les autorités compétentes sauront se saisir de ces propositions pour passer des mots aux actes.

Heldy Oyono, journaliste stagiaire