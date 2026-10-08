InnoCity 2026 : Trianon Homes porte la voix de la construction durable à Paris

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Face aux défis vertigineux de la poussée urbaine sur le continent africain, la question des infrastructures résilientes et des logements adaptés n’a jamais été aussi présente dans le débat. C’est dans ce contexte de transformation majeure que le promoteur-constructeur gabonais Trianon Homes s’apprête à participer au Forum Afrique Villes Durables – InnoCity 2026, prévu les 14 et 15 octobre au Pavillon 7.2 de Paris Expo Porte de Versailles.

Implantée sur le stand C41 du Pavillon Afrique, la société Trianon Homes partagera la scène aux côtés de la Façade Maritime du Champ Triomphal (FMCT, stand C43). Cette présence conjointe incarne un partenariat stratégique entre deux fleurons gabonais engagés dans la modernisation des territoires. Tandis que la FMCT apporte son expertise dans la planification et le développement de zones urbaines intégrées, Trianon complète le maillon par sa maîtrise technique du bâtiment et sa capacité à concevoir des logements en adéquation avec les réalités économiques et environnementales du continent.

Folly Koussawo au cœur des débats cruciaux

Un des moments forts du sommet se tiendra le mercredi 14 octobre. Folly Koussawo, Fondateur et Président-Directeur général de Trianon Homes, prendra la parole lors de deux tables rondes successives à la Salle Soufflot. Tout d’abord, il participera à une conférence organisée par la FMCT intitulée « Réinventer la ville africaine : innovation, durabilité et financement au service des territoires ». Dans la foulée, il apportera son éclairage lors du débat « Programmation urbaine durable & bâtiments recyclés en Afrique », orchestré par l’organisation Urbanistes Sans Frontières.

Ces panels permettront de décortiquer des thématiques centrales : modes de financement innovants, intégration des circuits courts, pérennité des structures et adéquation avec les modes de vie locaux. « Le défi des villes africaines n’est pas seulement technique : il est financier, et il est humain. Bâtir, financer, faire grandir les hommes : c’est la chaîne que Trianon a choisi de tenir », rappelle Folly Koussawo.

Un modèle ancré dans le savoir-faire local

Depuis sa création en 2012, Trianon a su démontrer la solidité de son modèle économique et social au Gabon. Avec plus de 80 millions d’euros de chiffre d’affaires cumulé et plus de 70 projets BTP et immobiliers livrés à son actif, dont des ensembles majeurs à l’instar de Bikélé, l’entreprise privée a imposé sa signature dans le paysage urbain régional.

Mais au-delà du béton, le groupe privilégie l’investissement humain. S’appuyant sur un effectif de 80 collaborateurs permanents, Trianon met un point d’honneur à former ses équipes directement sur les chantiers. De plus, grâce à son « Programme Jeune Talent », l’entreprise accompagne et intègre la nouvelle génération d’ingénieurs africains. À l’occasion du rassemblement InnoCity 2026, l’équipe dirigeante entend tisser de nouveaux partenariats techniques et institutionnels afin d’étendre son modèle de développement à travers la sous-région.