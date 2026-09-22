Gabon : Oasis, le projet de 150 logements développé par Trianon Homes à Okala

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À Okala, dans le premier arrondissement de Libreville, Trianon Homes développe le projet immobilier résidentiel Oasis, annoncé sur une emprise de 5 hectares. Le programme prévoit la construction de 150 logements et entend proposer une nouvelle offre d’habitat dans cette zone du nord de la capitale. Villas et appartements, espaces contemporains et possibilité d’acquisition à travers la Vente en État Futur d’Achèvement (VEFA) constituent les principaux éléments mis en avant par le promoteur.

Dans un Grand Libreville confronté à une demande persistante de logements et à l’extension progressive de ses zones résidentielles, les programmes immobiliers privés participent à la diversification de l’offre. C’est dans cette dynamique que s’inscrit Oasis. Implanté dans un domaine privé résidentiel à Okala, le projet mise sur des logements conçus autour de la fonctionnalité, de la luminosité et du confort, avec une attention particulière portée aux espaces de vie destinés aux familles.

Un programme résidentiel de 150 logements

Trianon Homes annonce à terme un ensemble de 150 logements sur 5 hectares. Le programme doit associer plusieurs typologies d’habitation, notamment des villas et des appartements, afin de répondre à différents profils d’acquéreurs. Les éléments communiqués font notamment état de 18 villas et de 32 appartements dans une composante du projet, sans permettre, à ce stade, de détailler la répartition des 150 unités annoncées.

À l’intérieur des logements présentés, l’aménagement privilégie des pièces de vie ouvertes et lumineuses, auxquelles s’ajoutent chambres, cuisine et différents espaces fonctionnels. Au-delà de l’esthétique, le promoteur met ainsi en avant la recherche d’un habitat contemporain adapté aux usages quotidiens et à la vie familiale.

La VEFA comme mécanisme d’acquisition

Pour commercialiser ses programmes, Trianon Homes propose notamment le recours à la Vente en État Futur d’Achèvement. Ce mécanisme permet à un acquéreur d’acheter un bien immobilier avant la fin de sa construction, suivant un calendrier et des modalités de paiement définis contractuellement en fonction de l’avancement du projet.

Interieur d’une maison témoin du projet immobilier résidentiel Oasis © D.R.

Pour les futurs propriétaires, une acquisition de cette nature suppose néanmoins une attention particulière aux caractéristiques contractuelles du programme : description précise du logement, calendrier prévisionnel de livraison, modalités de paiement, garanties prévues et obligations respectives du promoteur et de l’acquéreur. Autant d’éléments qui déterminent concrètement les conditions d’une acquisition sur plan.

Okala, territoire d’expansion résidentielle

Le choix d’Okala inscrit également Oasis dans une partie du Grand Libreville où se développent depuis plusieurs années de nouveaux ensembles résidentiels. L’extension urbaine vers le nord de la capitale accompagne l’installation de logements, de commerces et de différents services, renforçant progressivement l’attractivité immobilière de cette zone.

Avec ses 150 logements annoncés, Oasis traduit ainsi la volonté de Trianon Homes de prendre position sur ce marché en proposant un programme résidentiel de taille significative. Au-delà des logements témoins et des prestations présentées, l’enjeu sera désormais celui de l’exécution du programme, de son calendrier de livraison et de sa capacité à transformer les ambitions affichées sur 5 hectares en logements effectivement accessibles aux acquéreurs.