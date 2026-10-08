Class/FIFA : Chute d’un rang pour le Gabon désormais 85e mondial !

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Les Panthères du Gabon perdent un rang au classement FIFA/Coca-Cola publié le 7 octobre 2026. Sur la base des données récentes, notre équipe nationale occupe désormais la 85e place mondiale avec 1280,12 points. Il s’agit d’un recul intervenu au terme de la trêve internationale de septembre, ponctuée par deux matchs des éliminatoires CAN 2027.

Le 25 septembre 2026, dans le groupe A, le Gabon s’est incliné 2-0 face au Maroc au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat. Une défaite qui a coûté 2,88 points aux Panthères, ramenés à 1269,63 points. Le 29 septembre, les hommes de Sébastien Migné ont réagi en battant le Niger sur le même score de 2-0. Cette victoire leur a rapporté 10,49 points, pour un total de 1280,12 points.

Les Panthères du Gabon régressent de peu

Sur l’ensemble de la période, le Gabon a donc gagné des points, environ 7,6 au total. Cela n’a pas suffi pour conserver son rang. Plusieurs sélections concurrentes ont fait mieux. Haïti progresse de quatre places et se classe 84e avec 1280,91 points, soit seulement 0,79 point de plus que le Gabon. L’Angola, 83e avec 1281,79 points, gagne aussi quatre rangs.

Derrière les Panthères du Gabon, l’écart est tout aussi mince. La Syrie, 86e avec 1279,94 points, recule de trois places mais reste à 0,18 point du Gabon. L’Ouganda suit au 87e rang avec 1278,26 points, et le Bénin, en hausse de quatre places, est 89e avec 1266,01 points. Moins d’un point sépare le Gabon de ses voisins immédiats. Chaque résultat des prochaines rencontres compte.

Face au Lesotho, le Gabon peut donc gagner ou perdre plusieurs places au classement FIFA de fin novembre. Après cette trêve contrastée, le Gabon dispose d’une base solide pour la suite des qualifications à la CAN 2027. Dorénavant, Sébastien Migné et ses hommes doivent travailler à ne plus alterner entre succès et stagnation.Seule la victoire est nécessaire pour remonter dans la hiérarchie mondiale.