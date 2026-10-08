La mairesse : « le sextoy ne peut pas remplacer l’homme […] c’est mon maboulisme »

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L’influenceuse « La Mairesse » et son partenaire Auguste, fondateur de la boutique Coquin Shop Gabon, ont publié le mercredi 7 octobre au soir une vidéo d’excuses sur Facebook. Les deux mis en cause dans l’affaire d’atteintes aux bonnes mœurs ont admis avoir mal agi mais sans le vouloir non sans manquer de supplier la clémence du Chef de l’État, des autorités judiciaires et de la population.

Facebook est-il un espace de non-droit où l’on peut partager ce qu’on veut et quand on le souhaite ? La réponse semble découler de source non. Et l’épisode La Mairesse et Auguste qui viennent de passer 48 heures en garde à vue avant d’être libérés devrait interpeller plus d’un. Leur vidéo promotionnelle des Sextoys exhibés, devenue virale au Gabon depuis le 1er octobre, a failli leur porter préjudice.

Des excuses, des aveux et éventuellement une admonestation !

Dans la séquence diffusée sur la page de l’influenceuse, Auguste, surnommé « Monsieur Coquin », affirme que leur publicité ne visait ni à porter atteinte aux mœurs ni à encourager la dépravation. Ce dernier présente, au nom de son équipe, ses excuses à la nation et au chef de l’État. La Mairesse, elle, se dit « mère d’enfants » et soutient ne jamais avoir voulu nuire à la jeunesse ni aux couples.

L’influenceuse reconnaît n’avoir pas lu le code pénal et explique avoir tenu ses propos « selon son maboulisme ». Elle déclare que cette « bêtise » a failli la conduire à la prison centrale. Selon elle, un sextoy « ne peut pas remplacer l’homme ». L’influenceuse rappelle son engagement contre la vie chère, en faveur des orphelinats et de la jeunesse. Elle promet que ce type de contenu ne se reproduira plus.

Par ailleurs, La Mairesse demande pardon aux procureurs, au président et à la population gabonaise, puis remercie ceux qui l’ont soutenue par leurs messages et leurs prières. Si les deux intéressés reconnaissent avoir sous-estimé la portée juridique de leur communication, rien ne dit que cette sortie pleine d’excuses suffira à éteindre d’éventuelles suites judiciaires. À l’heure où nous couchons ces lignes, aucune information n’a fuité.