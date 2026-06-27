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Indépendance de Madagascar : l’axe Libreville-Antananarivo renforcé

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 27 juin 2026 à 8h54min
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La célébration du 66ᵉ anniversaire de l’indépendance de Madagascar, vendredi 26 juin à Antananarivo, a été marquée par une forte dimension diplomatique avec la présence de plusieurs hauts responsables africains. Le Gabon y a occupé une place de choix en dépêchant le vice-président du gouvernement, Hermann Immongault, en qualité de représentant spécial du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Accueilli à son arrivée à l’aéroport international d’Ivato par les autorités malgaches, il a pris part aux cérémonies officielles, notamment au traditionnel défilé militaire organisé au stade de Mahamasina aux côtés de plusieurs chefs d’État et délégations étrangères.

Cette participation s’inscrit dans la dynamique de repositionnement diplomatique engagée par Libreville sur la scène africaine. En représentant le chef de l’État à cette célébration nationale placée sous le thème « La réforme au service du développement », Hermann Immongault a porté un message d’amitié et de coopération, illustrant la volonté du Gabon de consolider ses relations avec Madagascar et de renforcer sa présence auprès des partenaires stratégiques du continent.

Une coopération appelée à se consolider

La présence gabonaise à Antananarivo intervient quelques semaines après la visite officielle du président malgache à Libreville, les 5 et 6 juin derniers. Cette rencontre avait permis aux deux pays d’ouvrir un dialogue approfondi sur les investissements, les réformes institutionnelles, le développement économique et les enjeux de souveraineté. Les échanges engagés à cette occasion témoignent d’une volonté commune de bâtir un partenariat durable fondé sur des intérêts partagés.

En dépêchant l’un des plus hauts responsables de l’exécutif à ces festivités, le président Brice Clotaire Oligui Nguema réaffirme l’importance stratégique qu’il accorde au rapprochement entre Libreville et Antananarivo. L’intensification des échanges politiques entre les deux capitales ouvre ainsi la voie à une coopération sud-sud renforcée, susceptible de se traduire par de nouveaux projets dans les domaines économique, institutionnel et diplomatique au bénéfice des deux États.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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