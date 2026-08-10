Travaux de l’échangeur Jeanne Ebori : sept mois de perturbations routières à prévoir

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Les automobilistes librevillois vont devoir s’armer de patience. Dans le cadre du chantier de construction de l’échangeur Jeanne Ebori, d’importantes modifications du trafic routier sont désormais effectives. C’est ce qu’a annoncé la Préfecture de Police de Libreville à travers un communiqué officiel destiné aux usagers de la voie publique et à l’ensemble de la population.

Ce projet d’infrastructures stratégique vise à désengorger une zone clé de la ville. Toutefois, la concrétisation de cet ouvrage implique un rétrécissement temporaire mais significatif de la chaussée. Ce resserrement des voies entraînera de fortes perturbations de la circulation au cours des prochains mois.

Des restrictions étalées sur plusieurs mois

Selon le communiqué de la Préfecture de police, les difficultés de circulation débutent officiellement ce lundi 10 août 2026 et s’étendront jusqu’au mois de février 2027. Durant cette période de sept mois, le flux habituel des véhicules sera lourdement impacté à proximité du Boulevard de la Transition et de l’Hôpital Jeanne Ebori.

Afin de maintenir la fluidité du trafic et de prévenir les engorgements monstres aux heures de pointe, un plan de circulation spécifique a été mis en place. Les autorités invitent chaleureusement l’ensemble des conducteurs à prendre connaissance du schéma de déviation visuel et à emprunter rigoureusement les itinéraires alternatifs aménagés. Parmi les axes stratégiques de contournement figure l’axe de déviation « Feux Tricolores Batterie 4 – Maringa », particulièrement recommandé pour contourner la zone de chantier du côté de la Baie des Rois.

Consignes de sécurité et appel au calme

Face aux ralentissements inévitables que va engendrer cette phase de travaux, les Forces de Police Nationale appellent la population au civisme et à la responsabilité. « Les Forces de Police Nationale recommandent aux usagers de faire preuve de prudence, de respecter la signalisation temporaire ainsi que les consignes des agents chargés de la régulation de la circulation. », indique le communiqué.

Une présence policière renforcée est déployée sur le terrain afin de guider les conducteurs et d’assurer une régulation dynamique aux intersections les plus critiques. Même si le quotidien des usagers s’annonce rythmé par les ralentissements jusqu’au début de l’année 2027, la livraison de ce nouvel échangeur devrait, à terme, métamorphoser et désaturer durablement la circulation dans la capitale.