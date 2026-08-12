Centrafrique : l’Ambassadeur de France aurait eu des relations sexuelles avec plusieurs jeunes femmes entre 2024 et 2026

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Le ministère français des Affaires étrangères a engagé une procédure disciplinaire contre Bruno Foucher, ambassadeur de France en République centrafricaine depuis 2023. Selon Le Canard enchaîné, à l’origine des révélations publiées le 12 août, le diplomate aurait reçu dans ses appartements privés de la résidence de France à Bangui une trentaine de jeunes femmes entre janvier 2024 et mars 2026. Ces visites auraient alerté les services de protection, qui ont signalé un sérieux problème de sécurité interne.

D’après Le Canard enchaîné, qui affirme avoir consulté le rapport d’inspection, Bruno Foucher recevait une quinzaine de visites par mois. L’hebdomadaire rapporte qu’il aurait autorisé l’une de ces jeunes femmes à séjourner dans la résidence pendant son absence. Interrogé, l’ambassadeur aurait reconnu avoir eu des relations sexuelles avec deux jeunes femmes. Le Parisien, Le Monde et l’AFP ont repris ces informations, tandis que le Quai d’Orsay, non du ministère français des Affaires étrangères, confirme la procédure sans détailler les faits reprochés.

Une enquête administrative

Alerté, le ministère a diligenté une enquête administrative à Bangui en 2026, avec une inspection menée en avril. « Dès réception des conclusions de cette mission », le ministère indique avoir engagé, sur demande du ministre, une procédure disciplinaire contre l’ambassadeur. Celle-ci est toujours en cours. Selon Le Canard enchaîné et l’AFP, les sanctions possibles vont du simple blâme à la radiation de la fonction publique, en passant par une mise à la retraite d’office.

Cette révélation intervient dans un contexte marqué par un précédent scandale révélé en République du Congo où cette fois, l’ambassade a été accusée d’avoir publié une vidéo aux relents racistes. Avec cette énième affaire, la diplomatie française se retrouve fortement affaiblie dans la sous-région. La procédure visant Bruno Foucher intervient également dans un contexte marqué par une volonté française de consolider son retour diplomatique en Centrafrique, où la présence russe demeure importante.