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Boumango : un jeune homme tente de se suicider après avoir révélé son homosexualité

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 12 août 2026 à 10h13min
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Commune de Boumango © D.R.
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Un drame a failli se jouer en plein cœur du Haut-Ogooué. Le vendredi 7 août 2026, aux alentours de 8 heures 15 minutes, la quiétude de Boumango, chef-lieu du département de l’Ogooué-Létili, a été troublée par un événement tragique évitée in extremis. Un jeune Gabonais de 23 ans, identifié sous les initiales D.M.M.N., a été secouru alors qu’il s’apprêtait à mettre fin à ses jours en escaladant le château d’eau de la localité.

D’après les éléments d’information rapportés par le quotidien L’Union, cette dramatique décision ferait suite à une crise familiale particulièrement vive. Dans un état d’ébriété avancé, le jeune homme aurait en effet révélé à sa mère son homosexualité présumée.

Cette confidence a déclenché une forte vague de désapprobation et une vive tension au sein du cercle familial. Profondément affecté par l’ampleur de la réaction de ses proches et rongé par les remords, le jeune homme s’est alors dirigé vers le château d’eau communal avec la ferme intention de se jeter dans le vide.

Le sang-froid déterminant des forces de l’ordre

Fort heureusement, la réactivité des habitants et des autorités a permis d’éviter le pire. Promptement alertés, les éléments de la brigade de gendarmerie de Boumango se sont immédiatement déployés sur les lieux.

Faisant preuve d’un grand calme et de professionnalisme, les gendarmes ont engagé des pourparlers décisifs avec l’individu. Après plusieurs minutes d’un dialogue serré et d’efforts de persuasion, les forces de l’ordre sont parvenues à raisonner le jeune homme. Ce dernier a finalement accepté de renoncer à son geste désespéré et de descendre de la structure sans poser la moindre résistance.

Prise en charge et soulagement de la population

Une fois tiré d’affaire, D.M.M.N. a été immédiatement conduit dans les locaux de la gendarmerie locale. Cette mise en sécurité doit permettre son accompagnement, d’assurer sa prise en charge adéquate et de mener les démarches nécessaires au traitement de sa situation. Dans la commune de Boumango, le sang-froid et le tact des militaires ont été vivement salués par les riverains, soulagés qu’une telle tragédie ait pu être évitée.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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