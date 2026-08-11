Gabon : 3,5 milliards de FCFA injectés dans l’Économie verte et bleue

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Le dernier rapport des Nations unies couvrant la période 2023-2025 met en lumière un investissement massif au Gabon. Au total, 6,3 millions de dollars soit environ 3,5 milliards de FCFA ont été mobilisés pour appuyer le développement des économies verte et bleue. Une enveloppe budgétaire conséquente qui cible prioritairement la préservation des forêts, la biodiversité, la lutte contre le réchauffement climatique, ainsi que la promotion de l’agriculture, de la pêche, de l’aquaculture et de l’énergie propre.

Les retombées environnementales et humaines de ce programme sont déjà mesurables. Pour préserver le statut stratégique du Gabon en matière de neutralité carbone, environ 3,8 millions de tonnes de CO2 ont été séquestrées grâce aux mécanismes soutenus par le système onusien. Sur le plan du renforcement des compétences, 600 personnes ont bénéficié de formations spécialisées dans le domaine de la finance de la biodiversité.

Cette dynamique vise un objectif clair d’ici 2027 : intégrer pleinement les populations, avec un accent particulier mis sur la jeunesse et les femmes, dans la gestion pérenne des ressources naturelles. L’ambition est d’assurer une transition maîtrisée vers un modèle plus résilient face aux aléas climatiques.

Modernisation de l’agriculture et défis démographiques

L’impact de ces financements se fait tout particulièrement sentir au cœur de l’économie réelle. Ainsi, 369 producteurs agricoles ont été formés aux techniques modernes de multiplication rapide du matériel végétal, ce qui a permis de valoriser 40 hectares de cultures. Le secteur aquacole n’est pas en reste puisque 138 acteurs locaux ont bénéficié d’un accompagnement afin d’optimiser leurs exploitations et de stimuler l’offre locale en poisson.

Toutefois, comme le souligne L’Union, des défis persistants subsistent. Bien que la filière compte 423 exploitants actifs, la population agricole demeure vieillissante, avec seulement 22,7 % d’acteurs âgés de moins de 35 ans.

Vers une résilience globale des communautés

En intégrant également l’appui aux coopératives de pêche artisanale et la montée en compétences des acteurs locaux, ces investissements créent un cercle vertueux. En associant la sauvegarde des écosystèmes à l’épanouissement économique des foyers, les Nations unies et le Gabon réaffirment la place centrale de l’économie verte et bleue dans le développement stratégique du pays.