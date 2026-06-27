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Gabon : Marie Joselle Itsana prend les rênes de l’UPG dans un tournant historique

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 27 juin 2026 à 8h53min
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Marie Joselle Itsana, présidente de l'UPG
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L’Union du Peuple Gabonais (UPG) ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Jeudi 25 juin 2026 à Libreville, à l’issue d’un Congrès extraordinaire particulièrement attendu, Marie Joselle Itsana a été élue à la présidence du parti. Un événement marque un jalon historique : elle devient la toute première femme à se hisser à la tête de cette formation politique emblématique.

Le scrutin s’est avéré particulièrement serré, témoignant de la vivacité des débats internes. Sur les 43 suffrages exprimés, Marie Joselle Itsana a recueilli 23 voix, devançant d’une courte tête son rival Roger Mouloungui, qui en a obtenu 20.

Le défi de l’unité et de la refondation

Loin de nier les lignes de fracture qui ont traversé ce Congrès, la nouvelle présidente a choisi d’en faire une force de rassemblement. « Notre Congrès a exprimé des sensibilités différentes, des opinions parfois divergentes. C’est la preuve que notre parti est vivant », a-extériorisé la dirigeante, accueillant sa victoire avec une humilité teintée de gravité face à l’ampleur de la tâche.

Pour Marie Joselle Itsana, l’urgence est désormais à la cohésion. Consciente des tiraillements qui ont pu fragiliser le mouvement par le passé, elle a lancé un appel vibrant à la fin des guerres de clans. Son leitmotiv est clair : tourner la page des divisions internes pour engager une reconstruction collective.

Redevenir une force politique majeure

L’ambition de la nouvelle présidente est de redonner à l’UPG la stature de premier plan qu’elle occupait autrefois sur l’échiquier politique gabonais. Pour y parvenir, la feuille de route est dense. Elle prévoit notamment de rebâtir l’ancrage territorial du parti à travers l’ensemble du pays, tout en incarnant un projet résolument axé sur la souveraineté, la justice, la transparence et le développement.

Un héritage à honorer, une jeunesse à mobiliser

Tout en se projetant vers l’avenir, Marie Joselle Itsana n’a pas manqué de saluer la mémoire des figures historiques du parti, à commencer par son emblématique président-fondateur, feu Pierre Mamboundou, ainsi que les militants tombés pour la démocratie. « Nous devons nous montrer dignes de l’héritage que nous avons reçu et responsables de celui que nous transmettrons », a-t-elle martelé.

Se tournant enfin vers l’avenir, elle a invité la nouvelle génération de militants à s’impliquer activement dans les choix stratégiques à venir, affirmant qu’une nouvelle étape commençait « aujourd’hui et maintenant » pour l’UPG.

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Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

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