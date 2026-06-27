A La UneDerniers articlesECONOMIE

Cosmétique de luxe : pourquoi LVMH s’intéresse de près à l’huile de Moabi du Gabon

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 27 juin 2026 à 9h00min
1 564 Temps de lecture 1 minute
Ecouter l'article

C’est un accord stratégique qui s’apprête à redéfinir les circuits d’approvisionnement du luxe français. D’ici la fin du mois de juin 2026, l’Agence gabonaise pour le développement de l’économie verte (Agadev) et le géant mondial LVMH doivent signer un protocole d’accord historique. Selon les informations révélées par Africa Intelligence, la firme aux 87 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2024 cherche ainsi à garantir son accès aux produits forestiers gabonais. Ces matières premières naturelles haut de gamme viendront directement alimenter ses plus prestigieuses maisons de parfumerie et de cosmétique, à l’instar de Guerlain, Parfums Christian Dior et Givenchy.

L’attrait de LVMH pour le bassin du Congo ne date pas d’hier. Dès mars 2023, lors du One Forest Summit co-organisé à Libreville par les chefs d’État français et gabonais, le groupe avait posé ses premiers pions en lançant l’initiative « Cosmetopeia ». Doté d’un budget de 500 000 euros, ce programme vise à financer la recherche sur les ressources cosmétiques locales. 

Parmi les trésors végétaux identifiés se distingue notamment l’huile de Moabi. Extraite des graines du Baillonella toxisperma, cette ressource est mondialement prisée par l’industrie pour ses vertus hydratantes et cicatrisantes hors pair.

Une course contre la montre environnementale

Au-delà de l’intérêt purement commercial, ce partenariat répond à une urgence de calendrier pour le leader du luxe. Dans le cadre de sa feuille de route environnementale « LIFE 360 », LVMH s’est fixé un objectif de taille : certifiée 100 % de ses matières premières stratégiques d’ici la fin de l’année 2026, selon des normes strictes de préservation des écosystèmes. 

Le Gabon, dont le territoire est recouvert à 88 % par la forêt, s’impose comme le partenaire idéal pour documenter ce sourcing durable auprès des régulateurs et des marchés financiers.

Un cadre institutionnel strict

Pour Libreville, c’est l’Agadev qui mène les discussions. L’agence fait office d’autorité nationale compétente pour appliquer le Protocole de Nagoya, un cadre international strict garantissant l’accès aux ressources génétiques et le partage équitable des bénéfices avec les communautés locales. Elle pilote également le Comptoir Maivou, véritable guichet unique pour les produits forestiers non ligneux. 

Si la structure de l’accord est solide, les modalités financières exactes ainsi que les volumes d’approvisionnement envisagés demeurent, pour l’heure, confidentiels.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 27 juin 2026 à 9h00min
1 564 Temps de lecture 1 minute
Photo de Henriette Lembet

Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

Articles similaires

Gabon : Oligui Nguema fait du commerce intra-africain une priorité stratégique

27 juin 2026 à 9h13min

Gabon : Marie Joselle Itsana prend les rênes de l’UPG dans un tournant historique

27 juin 2026 à 8h53min

Gabon : le budget d’investissement de l’enseignement supérieur amputé de 106,8 milliards FCFA

27 juin 2026 à 8h25min

Justice internationale : le Niger claque la porte de la CPI

27 juin 2026 à 8h22min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Gabon Economic Forum 2026 : la FEG rappelle l’importance de la rencontre 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Gabon Economic Forum 2026 : la FEG rappelle l’importance de la rencontre
[#Reportage] Gabon : le budget d’investissement du supérieur réduit de 106,8 milliards FCFA 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Gabon : le budget d’investissement du supérieur réduit de 106,8 milliards FCFA
[#Journal] Le 19H30 du 26 Juin 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Journal] Le 19H30 du 26 Juin 2026
[#Reportage] PLFR 2026 : l'hôpital militaire de Ndjolé abandonné ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] PLFR 2026 : l'hôpital militaire de Ndjolé abandonné ?
[#Reportage] Gabon : Biweni Diala parle développement local 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Gabon : Biweni Diala parle développement local
[#Déclaration] Joêl Ngoueneni veut structure la majorité pro-Oligui 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Déclaration] Joêl Ngoueneni veut structure la majorité pro-Oligui
S'abonner
Bouton retour en haut de la page