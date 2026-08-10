Afrobarometer : pour 74% des Gabonais l’immigration est néfaste à l’économie

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Alors que l’Afrique tente d’accélérer son intégration continentale, le Gabon se distingue par une profonde réticence de sa population face aux flux migratoires. C’est le constat alarmant du rapport Aperçus africains 2026 publié par Afrobarometer, qui met en lumière un rejet massif de l’immigration au sein de la société gabonaise.

Sur le marché du travail, les préjugés sont tenaces. Le Gabon se classe en tête des nations africaines les plus hostiles à l’immigration économique : 74 % des citoyens estiment que l’arrivée d’immigrants est néfaste pour l’économie nationale. Cette perception négative influence directement l’accueil réservé aux travailleurs transfrontaliers, puisque seuls 17 % des sondés se disent prêts à accepter autant, voire plus, de main-d’œuvre étrangère dans le pays.

Le verrou des frontières

Cette méfiance envers les étrangers se traduit par un désir marqué de fermeture. Alors qu’une majorité d’Africains de la région soit 60 % plébiscite la libre circulation des personnes, le Gabon fait figure d’exception. 60 % des Gabonais exigent une limitation stricte des mouvements transfrontaliers. Actuellement, 77 % des habitants jugent déjà très difficile de franchir les frontières du pays.

Pourtant, un paradoxe frappant émerge au sein de cette population partisane du repli : le désir d’émigrer reste élevé. 37 % des Gabonais ont déjà envisagé de quitter le pays, dont 20 % très sérieusement. 60 % des candidats au départ visent l’Europe soit 31 % ou l’Amérique du Nord pour 29 %. Seuls 10 % d’entre eux projettent de s’installer dans un autre pays d’Afrique centrale.

En somme, si les Gabonais redoutent l’immigration sur leur propre sol pour protéger leurs emplois, une part importante de la jeunesse rêve paradoxalement de tenter sa chance à l’étranger.

Face à ce constat, le gouvernement se retrouve devant un défi majeur : rassurer une opinion publique anxieuse face à la concurrence étrangère, tout en répondant aux aspirations d’une jeunesse en quête d’opportunités hors de ses frontières.