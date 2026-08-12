Bikélé : Henri Claude Mbina lance la Coupe Pr Michel Mbina Mounguengui pour fédérer la jeunesse

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Ancien candidat aux élections législatives dans le 3ᵉ arrondissement de la commune de Ntoum, Henri Claude Mbina poursuit son engagement de proximité auprès des populations, particulièrement de la jeunesse. À travers la Team HCM, il initie du 14 au 28 août 2026 la première édition de la Coupe Pr Michel Mbina Mounguengui, organisée au stade de l’École pilote de Bikélé. Une compétition de football qui entend conjuguer sport, fraternité et hommage à une personnalité présentée comme un « illustre homme des sciences ».

L’engagement politique ne s’arrête pas nécessairement au soir d’une élection. C’est le message que semble vouloir porter Henri Claude Mbina dans le 3ᵉ arrondissement de la commune de Ntoum. Ancien candidat aux dernières élections législatives dans cette circonscription du Grand Libreville, il revient sur le terrain, cette fois à travers le sport et une initiative destinée principalement à occuper et rassembler les jeunes pendant les vacances.

Henri Claude Mbina, l’engagement de proximité par le sport

Portée par la Team HCM, la première édition de la Coupe Pr Michel Mbina Mounguengui se déroulera du 14 au 28 août prochain au stade de l’École pilote de Bikélé. Le tournoi est placé sous le triptyque « Sport – Fair-play – Fraternité », avec l’ambition de créer un rendez-vous populaire au cœur du 3ᵉ arrondissement.

À travers cette compétition, Henri Claude Mbina entend maintenir une présence auprès des populations au-delà des échéances électorales. Le football, discipline particulièrement fédératrice, devient ici un moyen de rapprocher les habitants, de créer des espaces de rencontre et d’offrir aux jeunes une activité structurée durant la période des grandes vacances.

Du 14 au 28 août à Bikélé

L’initiative prend également une dimension mémorielle puisque la compétition porte le nom du Pr Michel Mbina Mounguengui, présenté par les organisateurs comme un « illustre homme des sciences ». Un choix qui associe ainsi la pratique sportive à la valorisation d’une figure dont le parcours doit servir de référence aux nouvelles générations.

Les équipes souhaitant participer devront s’acquitter d’un droit d’inscription fixé à 20 000 FCFA par formation. La compétition se déroulera pendant deux semaines et devrait rythmer la deuxième moitié du mois d’août dans cette partie de la commune de Ntoum. Au-delà des résultats sportifs, les organisateurs veulent surtout mettre l’accent sur le fair-play et la fraternité. « Ensemble, faisons de cette coupe un moment inoubliable ! », indique d’ailleurs le message accompagnant l’annonce du tournoi.

Une initiative appelée à s’inscrire dans la durée

Pour Henri Claude Mbina, cette première édition constitue donc une occasion de transformer la période des vacances en un temps de rassemblement et de convivialité autour du ballon rond. La réussite de cette première édition pourrait permettre d’installer progressivement la Coupe Pr Michel Mbina Mounguengui dans le calendrier sportif et communautaire de Bikélé. Elle offre surtout à son initiateur l’occasion de poursuivre une démarche de proximité auprès d’une jeunesse dont les besoins en espaces de loisirs, de sport et de rencontres demeurent importants.

Après l’engagement électoral, Henri Claude Mbina choisit ainsi le terrain associatif et sportif pour continuer à agir dans le 3ᵉ arrondissement de Ntoum. Du 14 au 28 août, ce sont désormais les jeunes et les équipes engagées qui auront la charge de donner corps à cette ambition, autour des valeurs revendiquées par la Team HCM : sport, fair-play et fraternité.