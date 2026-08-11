Gabon : le rapport final des élections professionnelles remis à Oligui Nguema

Ecouter l'article

Ce lundi 10 août 2026, le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu le Vice-Président du Gouvernement, Herman Immongault, aux côtés de la Ministre du Travail, du Plein Emploi, du Dialogue social et de la Formation professionnelle, Jacqueline Ilogue, épouse Bignoumba. Au de cette rencontre la remise officielle du rapport final marquant la clôture des élections professionnelles, un scrutin inédit initié sur très hautes instructions présidentielles.

S’il est une réforme majeure qui vient de franchir un cap décisif, c’est bien celle de la représentation des travailleurs. Pour la première fois dans l’histoire sociale du Gabon, ce processus électoral a englobé simultanément les secteurs public, parapublic et privé. Cette approche globale atteste d’une volonté politique forte de restructurer le dialogue social sur des bases solides et équitables.

Dans l’ensemble, le scrutin s’est déroulé dans des conditions exemplaires. Le succès de cette opération repose largement sur la méthode employée : un dialogue tripartite constant réunissant les représentants de l’État, des patronats et des syndicats au sein de commissions dédiées. Même les ajustements locaux requérant des reprises de scrutin dans trois provinces pour un secteur ministériel ciblé ont été menés à bien, scellant la réussite globale de la démarche.

Des chiffres clés pour une nouvelle dynamique sociale

L’aboutissement de cet exercice démocratique se traduit par l’élection de représentants légitimes sur l’ensemble du territoire notamment 254 représentants désignés pour le Secteur public; près de 220 délégués installés pour le secteur parapublic; près de 220 délégués installés et plus de 1 250 délégués du personnel élus dans le secteur privé.

Vers un dialogue social durable et inclusif

Avec la validation de ces résultats, la phase d’élection des délégués syndicaux et du personnel s’achève pour laisser place à un nouvel horizon. Le Gouvernement entend désormais s’appuyer sur cette assise renouvelée pour consolider les mécanismes de concertation et renforcer la défense des droits des travailleurs.

En impulsant ce chantier d’envergure, le Chef de l’État réaffirme sa détermination à instaurer un climat social apaisé et structuré. Une stabilité indispensable pour préserver la paix sociale, encourager l’investissement et soutenir activement la politique du plein emploi sur l’ensemble du territoire national.