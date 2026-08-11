Eau potable : la SEEG automatise le dégrillage à Ntoum pour sécuriser la production du Grand Libreville

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La Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) poursuit la modernisation de ses infrastructures hydrauliques. L’entreprise a annoncé, ce mardi 11 août 2026, l’installation et la mise en service de deux dégrilleurs automatiques à la station de production d’eau potable de Ntoum. Un investissement technique destiné à protéger les ouvrages de captage, sécuriser les interventions des agents et améliorer la continuité de la production alimentant le Grand Libreville.

La sécurisation de l’approvisionnement en eau potable passe aussi par des équipements parfois peu visibles du grand public. À Ntoum, où se trouvent des installations stratégiques pour l’alimentation du Grand Libreville, la SEEG vient ainsi d’automatiser une partie du processus de protection de ses prises d’eau brute.

Les deux nouveaux dégrilleurs ont pour fonction d’intercepter puis d’évacuer automatiquement les branches d’arbres, feuilles, matières végétales et autres déchets susceptibles d’obstruer ou d’endommager les ouvrages de captage. Jusqu’ici, leur accumulation pouvait nécessiter des interventions humaines fréquentes dans des conditions parfois contraignantes.

Moins d’interventions manuelles, davantage de prévention

L’intérêt de ces équipements réside d’abord dans l’automatisation du nettoyage. Selon la SEEG, les opérations pourront désormais être effectuées de manière « régulière, contrôlée et sécurisée », réduisant ainsi l’exposition de ses techniciens aux risques inhérents aux interventions à proximité des ouvrages hydrauliques.

Cette évolution devrait également permettre de réorienter une partie du travail des agents vers des opérations à plus forte valeur technique, notamment « la surveillance, le contrôle et la maintenance préventive des installations ». Une approche importante dans un secteur où la défaillance d’un équipement peut rapidement se répercuter sur la distribution aux usagers.

Sécuriser davantage la production d’eau de Ntoum

Au-delà de l’amélioration des conditions de travail, la SEEG présente cette acquisition comme une étape supplémentaire dans la modernisation de son outil de production. En limitant l’accumulation de déchets au niveau des prises d’eau, les dégrilleurs doivent contribuer à stabiliser les conditions d’exploitation de la station et à protéger les équipements situés en aval.

L’enjeu est particulièrement important pour le Grand Libreville, régulièrement confronté à des difficultés d’approvisionnement en eau potable. Si ces deux équipements ne sauraient, à eux seuls, résoudre les problématiques structurelles de desserte, leur installation participe à la fiabilisation d’un maillon essentiel de la chaîne de production.

Pour la SEEG, l’objectif affiché reste ainsi « de garantir une meilleure continuité du service public de l’eau dans le Grand Libreville ». Une ambition dont l’efficacité devra désormais se mesurer à l’aune du principal indicateur attendu par les populations : la régularité effective de l’eau au robinet.