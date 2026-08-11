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Indépendance – An 66 : Félix Tshisekedi et Horta N’Tam à Libreville

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 11 août 2026 à 16h51min
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De Gauche à Droite, Brice Clotaire Oligui Nguema et Felix Antoine Tshisekedi © D.R.
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À l’approche du 66ᵉ anniversaire de son indépendance, la capitale gabonaise s’apprête à devenir le théâtre de mouvements diplomatiques majeurs. Le porte-parole de la présidence, Théophane Nzame Nze Biyoghe, a confirmé que Félix Tshisekedi et le général Horta N’Tam effectueront une visite officielle au Gabon au milieu du mois d’août.

Félix Tshisekedi ouvrira le bal dès le 15 août. Le président congolais prendra part aux cérémonies officielles du 17 août, qui commémorent la proclamation d’indépendance de 1960. De son côté, le chef de la transition bissau-guinéenne, le général Horta N’Tam, est attendu dès le lendemain, le 18 août. Au-delà du protocole et de l’aspect festif, l’enjeu stratégique reste central : sceller de nouveaux accords et consolider la coopération bilatérale entre Libreville et ses partenaires africains.

Trois trajectoires politiques en quête de stabilité

Ce rendez-vous au sommet intervient dans une conjoncture singulière pour chacune des trois nations. Le Gabon poursuit sa dynamique de normalisation institutionnelle depuis le coup d’État d’août 2023, suivi de l’élection présidentielle d’avril 2025 qui a officiellement porté Brice Clotaire Oligui Nguema à la tête de l’État.

Pour sa part, le président de la RDC, réélu en décembre 2023, tente de stabiliser son pays alors que l’est du territoire national demeure ravagé par l’insurrection du M23, malgré les diverses médiations internationales.

Quant à la Guinée-Bissau, elle cherche encore son équilibre politique depuis le putsch de novembre 2025. Porté au pouvoir après la destitution d’Umaro Sissoco Embalo dans un contexte post-électoral sous haute tension, le général Horta N’Tam fait face aux réserves de la CEDEAO et négocie le calendrier de la transition avec la classe politique locale.

L’affirmation d’un leadership gabonais

En accueillant ces dirigeants aux parcours et enjeux complexes, Brice Clotaire Oligui Nguema réaffirme la place du Gabon comme carrefour de dialogue et acteur incontournable de la diplomatie continentale.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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