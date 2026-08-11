Église évangélique du Gabon : un trône pour deux pasteurs ! 

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À l’issue du synode national réuni à Baraka-Mission, l’Église évangélique du Gabon (EEG) s’enfonce dans une nouvelle crise de gouvernance. Alors que les fidèles espéraient une transition apaisée pour succéder au président sortant, le révérend Louis-Sylvain Allogo Engo, la congrégation assiste désormais à un imbroglio électoral majeur où deux candidats revendiquent haut et fort la présidence nationale.

D’un côté, le révérend Jean-Daniel Allogo Essimengane a été proclamé nouveau président national. Porté par le vice-modérateur et bénéficiant du soutien de la direction sortante, son camp salue l’émergence d’une « fumée blanche » au terme d’un conclave particulièrement sous tension.

Mais la riposte de son rival ne s’est pas faite attendre. Lors d’une déclaration solennelle devant les médias, le révérend Moïse Ovono Ménie a rejeté catégoriquement cette désignation. Affirmant avoir été désigné légitimement par consensus lors des assises synodales du 9 août, il a qualifié la nomination de son rival de « nulle et non avenue ». Dénonçant des vices de forme et des violations répétées des statuts de l’Église, le pasteur Ovono Ménie maintient sa victoire et appelle l’ensemble de la communauté chrétienne à son culte d’installation.

Le consensus introuvable et la querelle des textes

Au cœur de cette impasse figure la difficulté récurrente à faire émerger un consensus d’apaisement entre les candidats. Face aux blocages et à l’incapacité d’accorder les violons, l’initiative du bureau du synode d’engager ou d’annuler certaines procédures de vote a envenimé les débats.

Alors que les règles de la congrégation préconisent une concertation fraternelle, l’échec des négociations directes a débouché sur deux annonces concurrentes, plongeant la communauté des croyants dans la perplexité.

Le spectre d’une crise électorale désormais rituelle

Ce scénario de double leadership ne constitue malheureusement pas un fait isolé dans l’histoire récente de l’Église évangélique du Gabon. À chaque renouvellement du bureau national, l’institution se retrouve en proie aux mêmes démons : luttes d’influence, querelles de pouvoir et tensions régionales qui viennent supplanter l’unité ecclésiale. Ce qui devrait être une fête de la foi et un modèle d’assemblée fraternelle se mue ainsi régulièrement en affrontement judiciaire et administratif.

En s’enfermant dans ce duel d’autorités, l’EEG met une fois de plus à rude épreuve sa cohésion et son crédit moral. Sans une médiation d’urgence et un retour à l’esprit de conciliation, cette énième guerre de succession risque d’ébranler durablement les fondations de la plus ancienne confession protestante du pays.