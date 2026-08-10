Commerce intra-africain : le Togo conforte son statut de premier fournisseur du Gabon

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Même face aux fluctuations de la conjoncture, le Togo maintient son hégémonie commerciale continentale auprès du marché gabonais. Un positionnement stratégique qui en dit long sur les dynamiques d’échange régionales.

Les chiffres publiés par la Direction générale de l’Économie et de la Politique fiscale (DGEPF) confirment la tendance : le Togo demeure le leader incontesté des fournisseurs africains du Gabon. Avec près de 8,9 % des parts de marché globales au premier trimestre 2026, la nation ouest-africaine devance largement l’ensemble de la zone CEMAC, qui ne pèse que pour 1,9 % des importations gabonaises sur la période.

Ce grand écart illustre la faiblesse structurelle des échanges entre pays voisins d’Afrique centrale. De son côté, Lomé renforce sa stature de hub commercial et s’impose comme un pivot incontournable pour approvisionner Libreville.

Le port de Lomé, plaque tournante du commerce

Comment expliquer cette suprématie d’un pays d’Afrique de l’Ouest qui ne partage aucune frontière terrestre avec le Gabon ? La clé réside dans les infrastructures portuaires de Lomé. Érigé en plateforme de réexportation stratégique, le port togolais capte les marchandises en provenance d’Europe ou d’Asie, notamment les produits pétroliers finis et les biens de consommation, pour les redistribuer dans la sous-région.

Il ne s’agit donc pas uniquement de produits manufacturés « Made in Togo », mais de la capacité logistique du pays à orchestrer les flux maritimes vers le littoral gabonais.

Entre repli conjoncturel et réalité des échanges

Si le Togo conserve le haut du pavé sur le continent, la relation commerciale traverse une phase de décélération. Les achats gabonais en provenance de Lomé ont accusé un repli marqué par rapport aux trimestres précédents, reflétant une contraction générale des importations continentales (en baisse de plus de 55 %).

Cette décélération n’altère pas les dépendances structurelles de Libreville. Malgré les avancées théoriques de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), le Gabon se tourne encore massivement vers ses partenaires historiques : l’Europe et l’Asie fournissent à elles seules les trois quarts des produits entrant sur le territoire.