HSPI 2026 : le Gabon, 4e pays africain le plus prospère en juin !

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Selon les conclusions récemment publiées de HelloSafe Prosperity Index( HSPI) pour le mois de juin 2026, relayées par le média Vanguard News, le Gabon se positionne désormais comme le quatrième pays le plus prospère du continent africain. Notre pays enregistre un score de 52,45 points juste devant l’Égypte qui a une note de 52,17 points.

Dans ce classement de prestige HelloSafe Prosperity Index, les Seychelles conservent en effet une avance au sommet avec une note exceptionnelle de 98,09 points. Viennent logiquement l’île de Maurice avec 77,09 points et de l’Algérie avec une note de 54,24 points. Cette performance gabonaise témoigne d’une dynamique structurelle notable, matérialisée par des indicateurs macroéconomiques et de développement humain en nette progression.

La prospérité, une simple affaire d’agrégats ?

Cette place louable au pied du podium africain semble témoigner de la résilience et l’impact des réformes transversales menées ces dernières années par les nouvelles autorités publiques gabonaises. Les géants économiques continentaux traditionnels comme l’Afrique du Sud, reléguée au 9e rang 44,52 points, ou encore le Maroc, qui ferme la marche de ce Top 10 africain scruté 43,91 points, est une évolution considérable.

Alors que l’analyse globale révèle de fortes disparités régionales, ce classement de juin 2026 HelloSafe Prosperity Index consacre la solidité des fondamentaux gabonais. Seulement pour bon nombre d’observateurs, ce score de 52,45 points représente une marque de reconnaissance. Il reviendra dorénavant aux autorités compétentes de traduire en actes clairs ces belles perspectives économiques. L’attractivité des investisseurs internationaux doit s’accompagner des réalisations concrètes.