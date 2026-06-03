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ANBG : les élèves et étudiants en situation de handicap invités à se déclarer lors de leur demande de bourse

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 3 juin 2026 à 9h40min
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Une vue du siège de l'ANBG © D.R.
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L’Agence nationale des bourses du Gabon (ANBG) veut désormais mieux  prendre en compte les élèves et étudiants vivant avec un handicap dans ses procédures administratives. À travers une publication diffusée ce mardi 2 juin 2026 sur Meta, l’institution a invité les personnes vivant avec un handicap (PVH) à se signaler au moment de leur demande de bourse en ligne via la plateforme eBourse. Une annonce qui, au-delà du simple aspect administratif, met en lumière la volonté des autorités gabonaises  de renforcer l’inclusion sociale dans le secteur éducatif.

Au Gabon, les personnes vivant avec un handicap ( PVH) restent confrontées à de nombreuses difficultés dans l’accès aux services sociaux de base, notamment dans le domaine de l’éducation. En effet, les obstacles financiers, le manque d’accompagnement spécialisé et les discriminations silencieuses, sont autant de facteurs qui empêchent plusieurs jeunes à poursuivre leurs études dans des conditions normales. 

Certains abandonnent même leur cursus faute de soutien suffisant. Conscient de cette réalité,  l’appel lancé par l’ANBG apparaît comme une tentative de mieux identifier les besoins réels de cette catégorie de la population afin de lui garantir les avantages académiques et sociaux auxquels elle peut prétendre.

Vers une meilleure prise en compte des étudiants handicapés

À travers cette mesure, l’ANBG semble vouloir renforcer sa politique sociale en mettant un accent particulier sur l’équité dans l’attribution des aides publiques. Le fait d’inviter les PVH à déclarer leur situation pourrait permettre à l’administration d’adapter certains dispositifs d’accompagnement et d’assurer un meilleur suivi des dossiers. Pour de nombreux acteurs sociaux, cette initiative constitue également une reconnaissance institutionnelle des réalités vécues par les apprenants handicapés, souvent invisibilisés dans les statistiques officielles et dans les politiques publiques.

Cette annonce intervient au moment où les questions liées à l’inclusion sociale prennent de plus en plus de place dans le débat public gabonais. Les associations, les parents et l’organisations de la société civile réclament depuis plusieurs années une meilleure prise en charge des personnes vivant avec un handicap, notamment dans les établissements scolaires et universitaires. Gageons que cette opération d’identification ne restera pas symbolique, mais qu’elle débouchera sur des mesures concrètes capables d’améliorer durablement les conditions d’études et l’accès aux opportunités pour les PVH au Gabon.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 3 juin 2026 à 9h40min
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Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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