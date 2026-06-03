Gabon-France : Oligui Nguema attendu à Paris le 20 juillet

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Invité sur le plateau de France 24 ce mardi 2 juin 2026, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a levé le voile sur son agenda international. Il a ainsi annoncé qu’il effectuera une visite officielle en France le 20 juillet prochain. Si le chef de l’État est resté discret sur les détails logistiques de ce déplacement, l’enjeu politique, lui, ne fait aucun doute.

Cette rencontre s’inscrit dans le prolongement naturel du dialogue direct rétabli entre les deux capitales depuis la clôture de la période de transition au Gabon.

Un agenda bilatéral dense et stratégique

Qu’attendre de ce sommet au sommet ? Les discussions entre Brice Clotaire Oligui Nguema et son homologue français, Emmanuel Macron, s’annoncent d’ores et déjà denses. Au cœur de leurs échanges figureront les dossiers prioritaires qui lient les deux nations. Les questions de coopération économique, les défis sécuritaires régionaux et les programmes de formation seront passés au crible.

Le volet écologique occupera également une place majeure. Fort de son statut de poumon vert, le Gabon entend bien placer la préservation des forêts du Bassin du Congo et les problématiques environnementales au centre des négociations.

Le deuxième acte d’une relation renouvelée

Ce voyage marquera la deuxième visite officielle du dirigeant gabonais dans l’Hexagone depuis son accession au pouvoir en août 2023. Les observateurs se souviennent encore de son premier déplacement, fin mai 2024. Reçu à l’Élysée après un forum économique d’envergure qui avait réuni près de 600 chefs d’entreprises, Brice Clotaire Oligui Nguema avait alors jeté les bases d’un partenariat redynamisé, axé sur la biodiversité et le commerce.

Du côté de Paris, le signal fort est venu en novembre 2025. Emmanuel Macron s’était alors rendu à Libreville pour saluer le « parachèvement de la transition » et acter une dynamique « d’égal à égal ». Ce séjour en terre gabonaise avait permis de relancer des chantiers concrets, à l’instar de la modernisation du chemin de fer Transgabonais ou de la création d’une académie dédiée à la protection des ressources naturelles.