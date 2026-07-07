Haut-Ogooué : deux morts dans un accident sur l’axe Léconi–Souba

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Un terrible accident de la circulation a endeuillé la province du Haut-Ogooué, dans le sud-est du Gabon. Dimanche , deux jeunes Gabonais ont perdu la vie dans un violent crash survenu sur l’axe Léconi–Souba, à une vingtaine de kilomètres de la commune de Léconi. Selon les informations rapportées par l’Agence gabonaise de presse (AGP) de sources judiciaires, le drame s’est produit aux alentours de 15 h 30, transformant un déplacement routier en une véritable tragédie.

Alertés par des témoins de la scène, les gendarmes de Léconi se sont immédiatement projetés sur les lieux de l’accident. Sur place, les militaires ont découvert un spectacle de désolation : un pick-up de marque Toyota Hilux, immatriculé HK 950 AA, entièrement pulvérisé après avoir effectué une série de violents tonneaux.

Le véhicule était conduit par Kalilou Tandjigora, un jeune homme de 26 ans, étudiant en troisième année de licence au département de géologie de l’Université des Sciences et Techniques de Masuku (USTM). À ses côtés se trouvait Okoundi Jeremi Nehemi, âgé de seulement 20 ans. Malgré l’intervention des secours et leur évacuation vers le centre hospitalier de Léconi, la violence du choc ne leur a laissé aucune chance. L’un des jeunes hommes s’est éteint sur le coup, tandis que le second a succombé à ses blessures peu après son admission.

Une cargaison illicite et une fuite suspecte

Au-delà de la tragédie humaine, l’affaire a rapidement pris une tournure criminelle. Les premiers éléments de l’enquête révèlent que le véhicule avait été loué par trois personnes pour un déplacement vers Léconi. Au moment de leur retour, les occupants transportaient une cargaison clandestine : quatre sacs de chanvre indien.

Miraculeusement sorti indemne du crash, le troisième passager, Salomon Banaleve Oware Motchoumou, un chauffeur de taxi de 25 ans, a adopté une attitude suspecte. Il est fortement soupçonné d’avoir dissimulé la drogue à proximité des débris avant de quitter précipitamment la scène à bord d’un autre véhicule. Pris de remords ou traqué, le jeune homme s’est finalement présenté de lui-même à la brigade de gendarmerie de Bongoville, où il a été placé en garde à vue. Le propriétaire de la Toyota Hilux a également été interpellé pour les nécessités de l’enquête.

Les investigations judiciaires se poursuivent

Sous l’autorité directe du procureur de la République près le tribunal de première instance de Franceville, les enquêteurs s’efforcent désormais de faire toute la lumière sur ce drame. Les investigations devront déterminer les causes exactes de la perte de contrôle du véhicule, établir les responsabilités de chaque protagoniste, mais aussi identifier l’origine et la destination finale du stupéfiant saisi.

En attendant l’aboutissement des formalités d’usage et leur restitution finale aux familles éprouvées, les dépouilles des deux regrettées victimes ont été transférées dans une maison de pompes funèbres de Franceville.