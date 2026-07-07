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Parlement panafricain des jeunes : Haresse Kengue sollicite le suffrage de ses concitoyens 

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 7 juillet 2026 à 14h33min
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Haresse Kengue, ancienne candidate aux élections municipales © D.R.
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Candidate au Parlement panafricain des jeunes pour la démocratie, Kengue Tchako Alberny Haresse a lancé un appel à la mobilisation en faveur de sa candidature. Engagée de longue date dans la promotion des droits des femmes et de la jeunesse, la présidente de l’Association des filles mères du Gabon souhaite porter la voix du pays au sein de cette instance continentale consacrée à la participation citoyenne et à la gouvernance démocratique.

Le Gabon pourrait bientôt compter une nouvelle représentante au sein d’une plateforme dédiée au leadership des jeunes Africains. Candidate au Parlement panafricain des jeunes pour la démocratie, Kengue Tchako Alberny Haresse a officiellement sollicité le soutien des Gabonais afin de renforcer ses chances lors du processus de sélection. À travers un message adressé aux citoyens, la candidate appelle à une large mobilisation autour de son projet. « Aujourd’hui, j’ai besoin de votre soutien. Je vous invite à voter pour ma candidature et à partager largement cette publication afin de mobiliser le plus grand nombre », a-t-elle déclaré.

Une candidature portée par l’engagement social

Titulaire d’un Master en management et marketing, Kengue Tchako Alberny Haresse est connue pour son engagement en faveur de l’autonomisation des femmes, notamment à travers l’Association des filles mères du Gabon, qu’elle préside. Elle affirme que son parcours est guidé par une ambition constante : favoriser une meilleure représentation des jeunes et des femmes dans les espaces de décision. « Depuis plusieurs années, mon engagement est guidé par une conviction : donner davantage de voix aux jeunes, aux femmes, en particulier aux filles mères, et promouvoir leur autonomisation économique ainsi que leur participation aux instances de décision », souligne-t-elle.

Pour la candidate, cette élection dépasse sa seule personne. Elle représente également une opportunité de faire rayonner les préoccupations de la jeunesse gabonaise à l’échelle africaine et de contribuer aux réflexions sur la gouvernance démocratique, l’inclusion sociale et le leadership des jeunes. Dans cet esprit, elle invite les citoyens à participer activement au vote en ligne et à relayer son appel autour d’eux. « Chaque vote compte et constitue un encouragement à poursuivre ce combat pour une Afrique plus inclusive, plus juste et plus solidaire », insiste-t-elle.

Convaincue que la jeunesse constitue un moteur essentiel du développement du continent, Kengue Tchako Alberny Haresse conclut son appel sur une note patriotique : « Ensemble, faisons entendre la voix du Gabon ! » À travers cette candidature, la jeune leader espère ainsi inscrire le Gabon parmi les voix qui contribueront à façonner les politiques et les initiatives destinées à renforcer la participation des jeunes dans la construction de l’Afrique de demain.

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 7 juillet 2026 à 14h33min
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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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