Championnat de boxe Zone 3 : Le Gabon décroche une honorable deuxième place à domicile !

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Les lampions se sont éteints dimanche dernier à Libreville sur le championnat d’Afrique de boxe de la zone 3. Durant plusieurs jours, la capitale gabonaise est devenue l’épicentre du noble art continental. Au terme de duels intenses sur le ring, le pays hôte a réussi son pari de l’hospitalité, mais aussi celui de la performance sportive, en s’adjugeant une honorable deuxième place au classement général.

Devant leur public, les boxeurs gabonais n’ont pas démérité. Avec un bilan total de 14 breloques, dont 2 en or, 5 en argent et 7 de bronze, la sélection nationale confirme sa montée en puissance. Si la plus haute marche du podium leur a échappé, le contenu des combats et la combativité des athlètes laissent présager un avenir radieux.

Cette performance, jugée particulièrement encourageante par les observateurs, fait la fierté des instances dirigeantes. « Ces jeunes ont une énorme marge pour progresser et grandir. Nous avons foi que lors de la prochaine compétition, ils remporteront encore plus de médailles », a confié avec optimisme Pierre Dickson Anguingua, le président de la Fédération gabonaise de boxe.

La RDC confirme sa suprématie régionale

Il a fallu un grand favori pour barrer la route de l’or au Gabon. Sans surprise, la République démocratique du Congo a dicté sa loi sur le ring librevillois. Les Léopards ont littéralement survolé les débats en amassant pas moins de 17 médailles, dont 5 du plus précieux des métaux. Grâce à cette razzia, les Congolais conservent leur couronne et s’adjugent la première place de la compétition pour la deuxième fois consécutive. Une démonstration de force qui prouve que la RDC reste le patron incontesté de la Zone 3.

Le Congo et le Cameroun en embuscade

Derrière ce duo de tête, les voisins d’Afrique centrale ont connu des fortunes diverses. Le Congo-Brazzaville s’est montré d’une efficacité redoutable : avec seulement 5 médailles au compteur, les Diables Rouges ont tout de même réussi à glaner 2 titres en or et 3 en argent. Le Cameroun, quant à lui, ferme la marche de ce carré d’as. Malgré un total généreux de 10 médailles, les boxeurs camerounais ont péché dans les finales, ne ramenant qu’un seul titre en or pour 7 en argent et 2 de bronze.

Ce tournoi de Libreville aura tenu toutes ses promesses, redistribuant les cartes d’une hiérarchie régionale en pleine ébullition.