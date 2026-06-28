Gabon : usage du téléphone, fatigue,…ces causes d’accidents de la circulation 

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Alors que les grandes vacances continuent de s’installer dans le pays, le trafic routier prend aussi de l’ampleur. Seulement, pour prévenir les accidents de la route et éviter d’enregistrer des pertes en vie humaine durant cette période estivale, la Direction générale de la sécurité routière (DGSR) tire la sonnette d’alarme une fois de plus. L’objectif étant de rappeler aux automobilistes les gestes à éviter qui sont toujours à l’origine des accidents de la circulation.

Comme chaque année, les populations s’apprêtent à rallier les villages et inversement. Une période qui n’est pas sans danger pour les usagers. Seulement, la DGSR déplore la continuité de mauvais gestes par les chauffeurs, ce qui constituent une épine dans leur pied. « La majeure partie de nos difficultés est liée au comportement des usagers de la route. Nous ne cesserons jamais de répéter qu’il faut faire preuve de la plus grande prudence au volant » déplore Paulin Mba Bekale, chargé d’études à la DGSR.

Faire attention sur la route, c’est préserver des vies

Au nombre de ces comportements, il y a l’état d’ivresse, la manipulation du téléphone, la négligence sur l’entretien mécanique, ou encore la fatigue entre autres. Des actions qui, selon la DGSR, mettent en péril les opérations de contrôles en plus des vies impactées par ces drames routiers. Pour contrer cela, elle rappelle que « la sécurité routière doit être l’affaire de tous ; chaque citoyen doit se sentir pleinement impliqué pour inverser la tendance ».

À noter que ce sont des agissements qui ont causé pour la plupart 2228 drames sur l’année 2025. Fidèle à ses missions, la DGSR entend continuer à observer des patrouilles sur l’ensemble du territoire durant cette période. « Ne consommez jamais d’alcool ni de stupéfiants avant de prendre le volant.Respectez les limitations de vitesse. Ménagez-vous des temps de repos suffisants, car la fatigue est un ennemi invisible et enfin, effectuez un contrôle technique rigoureux de votre véhicule avant tout long trajet » conseille Paulin Bekale Mba. Après tout,la route ne tue pas, c’est nous qui tuons, la prudence est de mise.