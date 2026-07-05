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Ntoum : Une collision entre deux poids lourds fait trois blessés graves au PK56

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 5 juillet 2026 à 12h26min
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Un terrible accident de la route a secoué la commune de Ntoum dans la nuit de vendredi à samedi. Au point kilométrique 56 (PK56) de la Route nationale 1, une violente collision entre deux poids lourds a fait trois blessés graves, plongeant les témoins de la scène dans la stupeur.

Il était aux alentours de 2 heures du matin lorsque le drame s’est produit dans le premier arrondissement de cette localité de la province de l’Estuaire. Dans l’obscurité de la nuit, un camion-grue a violemment percuté l’arrière d’un camion-remorque qui le précédait.

Selon les premiers témoignages poignants recueillis sur place par l’Agence gabonaise de presse (AGP), l’impact a été d’une brutalité extrême. Les deux mastodontes de la route se sont encastrés, transformant la cabine du camion-grue en un amas de tôle froissée. Si les raisons de ce télescopage restent pour l’heure totalement à élucider, le bilan matériel est d’ores et déjà impressionnant, et le bilan humain, particulièrement lourd.

Une course contre la montre pour les secours

Alertés par la violence de la collision, les services de secours ont dépêché d’urgence des équipes sur les lieux du sinistre. À leur arrivée, la priorité absolue était d’extraire les trois occupants des véhicules, restés prisonniers de l’habitacle déformé.

Grâce à une intervention rapide et coordonnée, les secouristes ont réussi à désincarcérer les trois victimes, toutes grièvement blessées. Souffrant de traumatismes multiples, elles ont été évacuées en urgence absolue vers la structure hospitalière la plus proche afin d’y recevoir des soins intensifs.

La RN1 sous haute surveillance

Face à la gravité de la situation, les services compétents ont immédiatement ouvert une enquête pour déterminer avec exactitude les circonstances et les responsabilités de ce drame. S’agit-il d’un endormissement au volant, d’un problème technique ou d’un manque de visibilité ? Les investigations devront y répondre.

En attendant les conclusions de l’enquête, cet énième accident repose la question de la sécurité routière sur cet axe majeur du pays. Les autorités locales ont d’ailleurs profité de ce triste événement pour lancer un vibrant appel à la vigilance. Elles invitent instamment les usagers de la Route nationale 1 à redoubler de prudence, à lever le pied et à faire preuve d’une attention accrue, tout particulièrement lors des trajets nocturnes où les risques sont démultipliés.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 5 juillet 2026 à 12h26min
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