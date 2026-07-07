Lambaréné : lancement des manœuvres militaires «Kalding 2026»

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Le centre du Gabon vit désormais au rythme des pas de tir et des marches tactiques. Ce lundi 06 juillet 2026, la ville de Lambaréné, chef-lieu de la province du Moyen-Ogooué, est devenue le théâtre officiel de l’opération « Kalding 2026 ». Conçu et orchestré par l’état-major général des Forces armées gabonaises, cet entraînement d’envergure nationale vise à tester la réactivité et la coordination des troupes sur le terrain.

Pour cette édition, les grands moyens ont été déployés. Au total, ce sont au moins 800 militaires qui ont convergé vers la région. Issus de diverses composantes des forces de défense, les participants reflètent la diversité et la complémentarité de l’armée gabonaise.

Parmi les unités mobilisées, on note la présence hautement stratégique de la Garde républicaine (GR), de l’Armée de terre et du Génie militaire. À leurs côtés, les célèbres « Bérets rouges » du 1er Régiment de parachutistes gabonais (RPG) apportent leur expertise aéroportée. Ensemble, ces hommes et ces femmes enchaînent des exercices de tir de précision, des marches tactiques lourdes et des déploiements complexes sur plusieurs sites stratégiques de la province.

Évaluer et protéger : les objectifs clés

Derrière le bruit des rapports de forces et le déploiement de matériel, l’enjeu est avant tout doctrinal et humain. Le colonel Stevenes Mbumbe, directeur des Relations extérieures chargé de la communication des Forces armées, rappelle qu’il s’agit d’un exercice de poste de commandement crucial pour mesurer l’aptitude des personnels à opérer dans des conditions réelles et particulièrement exigeantes.

« Pendant cette période d’évaluation, il s’agit de mettre en exergue l’état opérationnel de nos personnels (…), tout en renforçant la cohésion et l’esprit de corps qui fondent la valeur de notre institution », a-t-il précisé.

Le haut gradé a également insisté sur la nécessité absolue de valider les doctrines et procédures actuelles, un prérequis indispensable pour garantir la protection optimale des populations civiles et des intérêts vitaux de la nation.

Un final sous l’œil du chef de l’État

Les manœuvres ne s’éterniseront pas, le calendrier étant particulièrement serré. Le point d’orgue de l’opération « Kalding 2026 » est attendu dès le milieu de la semaine. Une grande démonstration de force et de savoir-faire tactique viendra clôturer l’événement ce mercredi. Un moment solennel qui se déroulera sous les yeux du président de la République et chef suprême des armées, Brice Clotaire Oligui Nguema.