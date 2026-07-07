Derniers articlesSOCIETE

Lambaréné : lancement des manœuvres militaires «Kalding 2026»

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 7 juillet 2026 à 15h06min
1 503 Temps de lecture 1 minute
Instantané du début des manoeuvres militaires à Lambaréné © D.R
Ecouter l'article

Le centre du Gabon vit désormais au rythme des pas de tir et des marches tactiques. Ce lundi 06 juillet 2026, la ville de Lambaréné, chef-lieu de la province du Moyen-Ogooué, est devenue le théâtre officiel de l’opération « Kalding 2026 ». Conçu et orchestré par l’état-major général des Forces armées gabonaises, cet entraînement d’envergure nationale vise à tester la réactivité et la coordination des troupes sur le terrain.

Pour cette édition, les grands moyens ont été déployés. Au total, ce sont au moins 800 militaires qui ont convergé vers la région. Issus de diverses composantes des forces de défense, les participants reflètent la diversité et la complémentarité de l’armée gabonaise.

Parmi les unités mobilisées, on note la présence hautement stratégique de la Garde républicaine (GR), de l’Armée de terre et du Génie militaire. À leurs côtés, les célèbres « Bérets rouges » du 1er Régiment de parachutistes gabonais (RPG) apportent leur expertise aéroportée. Ensemble, ces hommes et ces femmes enchaînent des exercices de tir de précision, des marches tactiques lourdes et des déploiements complexes sur plusieurs sites stratégiques de la province.

Évaluer et protéger : les objectifs clés

Derrière le bruit des rapports de forces et le déploiement de matériel, l’enjeu est avant tout doctrinal et humain. Le colonel Stevenes Mbumbe, directeur des Relations extérieures chargé de la communication des Forces armées, rappelle qu’il s’agit d’un exercice de poste de commandement crucial pour mesurer l’aptitude des personnels à opérer dans des conditions réelles et particulièrement exigeantes.

« Pendant cette période d’évaluation, il s’agit de mettre en exergue l’état opérationnel de nos personnels (…), tout en renforçant la cohésion et l’esprit de corps qui fondent la valeur de notre institution », a-t-il précisé.

Le haut gradé a également insisté sur la nécessité absolue de valider les doctrines et procédures actuelles, un prérequis indispensable pour garantir la protection optimale des populations civiles et des intérêts vitaux de la nation.

Un final sous l’œil du chef de l’État

Les manœuvres ne s’éterniseront pas, le calendrier étant particulièrement serré. Le point d’orgue de l’opération « Kalding 2026 » est attendu dès le milieu de la semaine. Une grande démonstration de force et de savoir-faire tactique viendra clôturer l’événement ce mercredi. Un moment solennel qui se déroulera sous les yeux du président de la République et chef suprême des armées, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 7 juillet 2026 à 15h06min
1 503 Temps de lecture 1 minute
Photo de Morel Mondjo Mouega

Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

Articles similaires

Gabon : EZANGO, l’application qui redonne vie aux langues vernaculaires

7 juillet 2026 à 14h48min

Parlement panafricain des jeunes : Haresse Kengue sollicite le suffrage de ses concitoyens 

7 juillet 2026 à 14h33min

Championnat de boxe Zone 3 : Le Gabon décroche une honorable deuxième place à domicile !

7 juillet 2026 à 14h30min

Haut-Ogooué : deux morts dans un accident sur l’axe Léconi–Souba

7 juillet 2026 à 13h54min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Kambamongo : un dispensaire sans infirmier depuis près de 10 ans 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Kambamongo : un dispensaire sans infirmier depuis près de 10 ans
[#Reportage] Gabon : l’UDB célèbre avec ferveur son premier anniversaire à Owendo 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Gabon : l’UDB célèbre avec ferveur son premier anniversaire à Owendo
[#Reportage] Cuve d’eau à 4 000 Fcfa : l’appel à la responsabilité des opérateurs économiques 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Cuve d’eau à 4 000 Fcfa : l’appel à la responsabilité des opérateurs économiques
[#RevuedePresse] Revue de presse du 07 Juillet 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon #10ansGMT
[#RevuedePresse] Revue de presse du 07 Juillet 2026
[#Journal] Le 12H30 du 07 Juillet 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Journal] Le 12H30 du 07 Juillet 2026
🔴[FlashInfos] Réseaux sociaux : et si notre santé mentale était le vrai défi du numérique ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
🔴[FlashInfos] Réseaux sociaux : et si notre santé mentale était le vrai défi du numérique ?
S'abonner
Bouton retour en haut de la page