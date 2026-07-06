Burkina Faso : l’aval du gouvernement obligatoire pour des études à l’étranger 

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Au Burkina Faso, les étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études à l’étranger devront désormais obtenir l’aval préalable du gouvernement. Réuni le 25 juin, le Conseil des ministres a adopté un décret qui étend cette exigence à tous les candidats au départ, y compris ceux qui financent eux-mêmes leur formation, alors que la mesure ne visait jusque-là surtout que les boursiers.

Le texte marque un tournant dans la politique d’encadrement de la mobilité académique selon TV5 Monde Afrique. Pour les autorités burkinabè, l’objectif est de mieux suivre les contenus de formation, d’éviter que certains diplômés ne reviennent sans débouchés et de préparer leur insertion professionnelle au pays. Le gouvernement veut aussi s’assurer que les cursus choisis s’inscrivent dans sa vision du développement national.

Un contrôle renforcé sur les parcours universitaires

Cette décision s’inscrit dans une série de mesures prises par les autorités de transition, qui affichent depuis plusieurs mois une volonté de souveraineté accrue dans différents secteurs. Pour les uns, il s’agit d’un outil de régulation destiné à mieux orienter les compétences vers les besoins nationaux. Pour les autres, cette autorisation préalable traduit surtout une reprise en main plus étroite des trajectoires individuelles des étudiants burkinabè. Ce dans l’optique d’éviter les cas sociaux appelés études et préparer l’insertion professionnelle.

Dans les faits, ce décret pourrait rebattre les cartes pour de nombreuses familles qui comptaient sur des études à l’étranger pour offrir de meilleures perspectives à leurs enfants. Il impose désormais une étape administrative supplémentaire, susceptible de freiner certains projets ou d’en redéfinir les contours. Dans la région, cette approche pourrait aussi faire école et inspirer d’autres pays, notamment le Gabon, où la question de la précarité étudiante et de la détresse vécue par de nombreux universitaires reste un sujet de fond.