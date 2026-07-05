Gabon : les sénateurs valident le projet de refondation du Musée national

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Le Musée national des arts, rites et traditions du Gabon s’apprête à connaître une refonte intense. Le Sénat a validé, le 29 juin 2026, le projet de loi portant création, attributions et organisation du Musée national selon Gabonreview. Adopté à l’unanimité, ce texte marque une étape décisive dans la modernisation de cette institution culturelle, appelée à jouer un rôle central dans la sauvegarde du patrimoine gabonais.

Défendu par le ministre de la Culture, Paul Ulrich Kessany Zategwa, le projet remplace l’ordonnance n° 31/75/PR/SECA du 8 mars 1975. Celle-ci désormais jugée inadaptée au cadre actuel. Composé de cinq chapitres et de dix articles, le nouveau dispositif érige le Musée national en établissement public à caractère culturel, placé sous la tutelle du ministère de la Culture et basé à Libreville. Il précise ses missions de conservation, de gestion et de promotion des rites, traditions, cultures et œuvres d’art du Gabon, tout en renforçant la protection des biens relevant du patrimoine national. Ce en conformité avec l’article 94 de la Constitution gabonaise.

Une réorganisation nécessaire pour plus d’autonomie dans la gestion

Outre le changement de statut, la réforme introduit une nouvelle architecture de gouvernance fondée sur trois organes. Notamment un Conseil d’administration, une Direction générale et une Agence comptable. Le texte encadre également le régime du personnel ainsi que les sources de financement de l’établissement, appelées à provenir des dotations de l’État, des recettes propres, des contributions de partenaires, mais aussi des dons et legs, dans le respect des règles de la comptabilité publique.

En adoptant ce projet, la Chambre haute entend accompagner la volonté des pouvoirs publics de faire du Musée national un outil stratégique de préservation de la mémoire collective et de rayonnement culturel. Cette réforme s’inscrit, selon Gabonreview, dans la dynamique du Plan national de croissance et de développement, avec l’ambition affichée de redonner aux arts, aux rites et aux traditions gabonaises une place plus visible dans la politique culturelle nationale.