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Paris : BGFIBank obtient gain de cause face à E-Doley Finance

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 7 juillet 2026 à 13h33min
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Siège de BGFI Holding à Libreville © D.R.
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Le Tribunal judiciaire de Paris a donné raison à BGFI Holding Corporation et à BGFIBank Gabon dans le litige qui les opposait à la société E-Doley Finance. Par une décision rendue le 25 juin 2026, la juridiction française a rejeté l’ensemble des demandes formulées contre les deux entités du groupe bancaire, tout en condamnant la société requérante pour procédure abusive et au paiement de frais de justice. Une décision qui conforte la position du premier groupe bancaire d’Afrique centrale.

Le contentieux judiciaire opposant E-Doley Finance au Groupe BGFIBank vient de connaître un tournant favorable pour l’institution financière gabonaise. Dans un communiqué publié le 6 juillet 2026, le Groupe BGFIBank annonce que le Tribunal judiciaire de Paris a rejeté l’intégralité des demandes introduites par la société E-Doley Finance à l’encontre de BGFI Holding Corporation et de BGFIBank Gabon. Cette décision, rendue le 25 juin dernier, clôt une étape importante de cette procédure judiciaire engagée devant les juridictions françaises.

Toutes les demandes rejetées par le Tribunal

Selon le communiqué, le Tribunal judiciaire de Paris a débouté E-Doley Finance de l’ensemble de ses prétentions, qu’il s’agisse de la demande d’expertise, des accusations de contrefaçon de logiciel ou encore des griefs relatifs au parasitisme économique. Au-delà du rejet des demandes, la juridiction a estimé que l’action intentée présentait un caractère abusif. À ce titre, E-Doley Finance a été condamnée à verser 8 000 euros de dommages et intérêts à chacune des deux sociétés du Groupe BGFIBank, en réparation du préjudice subi.

Le Tribunal a également mis à la charge de la société requérante les frais de procédure, en la condamnant au paiement de 25 000 euros à chacune des deux entités concernées, outre les dépens.

Le Groupe réaffirme sa confiance dans la justice

Réagissant à cette décision, le Groupe BGFIBank indique prendre acte du jugement tout en rappelant avoir pleinement coopéré avec les autorités judiciaires tout au long de la procédure. « Depuis l’ouverture de cette procédure, le Groupe a pleinement coopéré avec les autorités judiciaires compétentes, animé par sa confiance dans les institutions judiciaires et dans leur capacité à établir les faits en toute indépendance et impartialité », souligne le communiqué.

Cette décision judiciaire vient conforter la position du Groupe BGFIBank, qui affirme depuis le début du contentieux avoir agi dans le respect des règles de droit. Présent dans douze pays et fort de plus de 3 000 collaborateurs, le Groupe BGFIBank poursuit ainsi sa stratégie de développement en mettant en avant la solidité de sa gouvernance, la maîtrise des risques et la qualité de ses services, tout en réaffirmant son attachement au respect des décisions de justice.

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Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

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