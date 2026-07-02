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Makongonio 2026 : Michaël Moukouangui remporte le prix du meilleur journaliste environnemental

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 2 juillet 2026 à 11h04min
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Lors de la 3e édition des Awards de la presse gabonaise « Les Makongonio », organisée le samedi 27 juin 2026 à l’hôtel Excellence de Nzeng-Ayong, à Libreville, Michael Moukouangui Moukala a été sacré meilleur journaliste environnemental du Gabon. Fondateur du média en ligne La Lettre Verte, il s’est imposé au terme d’une compétition qui a réuni 33 journalistes répartis dans 11 catégories, selon le confrère La Lettre Verte.

La cérémonie, qui a rassemblé plusieurs invités, a également été marquée par la présence des rescapés du crash d’hélicoptère de Makongonio de 1985 ainsi que de familles des victimes. Au-delà de la récompense individuelle, l’événement a mis en lumière la place grandissante du journalisme environnemental dans le paysage médiatique gabonais, ainsi que l’engagement de reporters qui font de la défense de la nature un axe central de leur travail.

La constance, le maître-mot du parcours du lauréat 

Cette distinction vient couronner une année particulièrement riche pour Michael Moukouangui Moukala. En 2026, il a déjà obtenu le prix Michel Sidibé du meilleur journaliste environnemental en ligne en Afrique, décerné en janvier à Cotonou, ainsi que le prix WildAid du meilleur reportage d’investigation, remporté en mai.  Pour Michael Moukouangui, cette distinction est le prix d’un travail méticuleux. « Cette nouvelle distinction confirme la pertinence du travail que j’abat au quotidien aux côtés de mes collaborateurs de La Lettre Verte. Je remercie le comité d’organisation et le public d’avoir été attentifs à ces efforts, en portant mon nom comme Meilleur Journaliste Environnemental du Gabon », confie t-il à La Lettre Verte. 

Le président du comité d’organisation, Thierry Mebaley, a pour sa part rendu hommage à celles et ceux qui exercent leur métier avec rigueur, courage et professionnalisme, souvent dans des conditions difficiles. Les distinctions de cette édition ont été attribuées à 40 % par le vote du public et à 60 % par celui du jury. Pour rappel. Les Makongonio sont une cérémonie de récompense qui met en avant le savoir faire des hommes et femmes de médias qui, chaque jour propose un travail qualitatif afin de tenir les populations au fait de ce qu’il se passe dans le pays. Rendez-vous pour la quatrième édition !

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 2 juillet 2026 à 11h04min
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