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Gabon : les publicités d’alcool ou de tabac proscrites à moins de 500m des écoles 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 6 juillet 2026 à 13h36min
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Une vue de l'Axe 2 écoles-Nyali © D.R.
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Au Gabon, la protection des adolescents et des jeunes contre les produits nocifs est encadrée par le Code de la santé. Dans le Titre III : De la protection de la santé des personnes, la Section 4 rappelle que l’État met en place des programmes publics d’éducation et de sensibilisation sur les méfaits de ces produits sur la santé des jeunes. L’objectif étant de prévenir les addictions dès le plus jeune âge.

Alors qu’ils sont exposés quotidiennement à toutes sortes de substance, le législateur rappelle qu’il est important de protéger les apprenants. En ce sens, « l’Etat met en place des programmes publics d’éducation et de sensibilisation des adolescents sur les méfaits du tabac, de l’alcool, de la drogue et de toute autre substance nocive », dispose l’article 716 du Code de la santé. Une mesure qui va plus loin et interdit justement la publication et toute forme de promotion de ces produits à proximité des établissements scolaires. 

Protéger le jeune apprenant face à la prolifération de substances illicites. 

« Toute publicité du tabac ou de l’alcool, sous quelque forme que ce soit, est interdite dans un rayon de cinq cent mètres autour d’un établissement scolaire », poursuit l’article 716 dans son alinéa 1. Une mesure qui place la protection des élèves au centre de l’action publique, en limitant la visibilité de messages commerciaux susceptibles d’encourager la consommation. Cette interdiction traduit la volonté des autorités de créer un environnement plus sain autour des écoles.

Il faut dire que l’application de cette mesure sera la bienvenue car aujourd’hui il devient rare de rencontrer un établissement éloigné de ces tentations. Bars, bistros, boutiques, bref, ces lieux pullulent les alentours des écoles et facilitent la dérive chez plusieurs apprenants. Car ce sont des zones fréquentées quotidiennement par les enfants et les adolescents, la présence d’affiches, de panneaux ou de campagnes incitant à consommer de l’alcool ou du tabac. 

Au-delà de la simple restriction publicitaire, l’article 716 du Code de la santé s’inscrit dans une logique plus large de prévention. Il rappelle que la lutte contre les dépendances ne repose pas uniquement sur la sanction, mais aussi sur l’information et l’éducation. En encadrant la communication commerciale autour des écoles, le Gabon affirme sa volonté de protéger les jeunes générations et de renforcer les politiques de santé publique.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 6 juillet 2026 à 13h36min
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