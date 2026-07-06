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Gabon : l’écosystème numérique se structure avec le lancement officiel de la GENI

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 6 juillet 2026 à 15h38min
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Des participants lors du lancement de la Gabonaise de l'Entrepreneuriat Numérique et de l'Innovation © D.R.
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Un nouveau jalon vient d’être posé dans l’écosystème numérique gabonais. La Gabonaise de l’Entrepreneuriat Numérique et de l’Innovation (GENI) a officiellement vu le jour le dimanche 5 juillet 2026, lors d’une assemblée générale constitutive mémorable qui s’est tenue à la salle de conférence de l’ANPI-Gabon, à Libreville. Organisé sous la bannière du « GENI Startup Day », cet événement fondateur a rassemblé la communauté tech locale pour élire son tout premier bureau exécutif.

À l’issue d’un vote démocratique à bulletin secret, Aude Obiang a été portée à la présidence de la structure. Dans son discours d’investiture empreint de détermination, la nouvelle présidente a recentré les priorités de l’organisation autour d’un enjeu qu’elle qualifie de primordial : bâtir un environnement numérique fort au Gabon, en cohérence avec les ambitions de digitalisation portées par le pays.

Ce positionnement stratégique s’inscrit dans une dynamique nationale plus large. Désormais, l’innovation et l’entrepreneuriat numérique sont appelés à jouer un rôle moteur dans la diversification économique gabonaise. En se dotant d’une équipe dirigeante fraîchement élue, la GENI affiche sa volonté de structurer et de fédérer les initiatives locales. Son ambition à terme ? Devenir un acteur de référence dans l’accompagnement des entrepreneurs et innovateurs du pays.

La force du collectif et du partage

Au-delà de la dimension institutionnelle, cette journée a brillamment illustré les valeurs de solidarité intrinsèques à cet écosystème. Conçu pour démontrer qu’il est possible de réaliser de grandes choses avec peu de moyens, l’événement a reposé sur une contribution collaborative unique. Chaque startup participante a volontairement apporté sa pierre à l’édifice, partageant boissons, snacks ou services logistiques comme la photographie et la sonorisation.

Arborant fièrement les couleurs de leurs entreprises respectives, les participants ont transformé la clôture de l’assemblée en un espace d’échanges B2B et de réseautage intense. La feuille de route du nouveau bureau, élu pour la période 2026-2028, sera scrutée avec la plus grande attention, tant les attentes sont fortes autour de la transformation numérique du Gabon. Le défi est lancé : innover ensemble pour un avenir technologique souverain.

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