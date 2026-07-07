Gabon : quand l’histoire du Parti communiste chinois éclaire la coopération sino-gabonaise

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À l’occasion du 105ᵉ anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois (PCC), l’Ambassade de Chine au Gabon a organisé une conférence de presse majeure pour décrypter la trajectoire de cette organisation devenue centrale sur l’échiquier mondial. Face aux journalistes et invités, les diplomates chinois ont mis en lumière le parcours historique d’un parti qui a profondément transformé le destin de son peuple. En quelques décennies seulement, la Chine a accompli une industrialisation fulgurante, réalisant ainsi un double miracle de développement économique rapide et de stabilité sociale durable.

Pour comprendre la Chine contemporaine, il s’avère indispensable de décoder le fonctionnement du PCC. C’est ce qu’a rappelé avec force Xiaole Zhu, Ministre-Conseiller de l’Ambassade. « En 105 ans, le Parti communiste chinois, qui ne comptait qu’une cinquantaine de membres à sa création, est devenu le premier parti au pouvoir au monde, fort de plus de 100 millions de membres », a-t-il déclaré lors de son exposé.

Cette ascension repose sur une symbiose unique avec la population. Le PCC tire sa force de son ancrage populaire et d’un système théorique en constante innovation, qui adapte le marxisme aux réalités concrètes et changeantes du pays. De plus, une rigueur absolue est maintenue en interne pour préserver la vitalité du Parti. Une lutte sans précédent contre la corruption et un renforcement de la discipline ont permis d’éliminer les risques latents. Comme l’a résumé l’ambassadeur Zhou Ping : « Pour faire un bon acier, il faut des outils eux-mêmes solides ».

Une vision d’avenir partagé avec le Gabon

Sur le plan international, la Chine réaffirme son rôle de bâtisseur de la paix mondiale et de contributeur au développement global. À travers la mise en œuvre de ses plans quinquennaux, le pays maintient une contribution à la croissance mondiale d’environ 30 %. Parallèlement, des initiatives d’envergure, à l’instar de « La Ceinture et la Route », favorisent une coopération internationale élargie et génèrent des centaines de milliers d’emplois.

Cette célébration a également permis de consolider les liens bilatéraux avec Libreville. L’ambassadeur a chaleureusement conclu l’événement en rappelant que « la Chine et le Gabon sont de bons partenaires de confiance traditionnelle ». À l’aube d’une nouvelle ère de coopération, Pékin se dit pleinement disposé à approfondir les échanges en matière de gouvernance afin de construire conjointement une communauté d’avenir partagé.