Gabon : EZANGO, l’application qui redonne vie aux langues vernaculaires

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Le smartphone peut-il devenir le gardien de notre mémoire collective ? C’est le pari audacieux lancé le 1er juillet à Libreville par la start-up Okani Pro. Avec la sortie officielle de son application mobile Ezango, l’entreprise gabonaise jette un pont numérique innovant entre les traditions ancestrales et la modernité technologique.

Dans un contexte mondialisé où l’urbanisation galopante et la prédominance du français relèguent progressivement les parlers locaux au second plan, la préservation de l’identité devient une urgence. Le Gabon, riche de près d’une cinquantaine de langues nationales, voit son patrimoine immatériel s’éroder au fil des générations.

Face à ce constat, l’ingénieur et entrepreneur Cédric Hombouhiry a choisi d’agir en transformant nos écrans quotidiens en outils de transmission intergénérationnelle.

« Mettre la grand-mère dans les téléphones »

L’ambition d’Ezango tient en une formule percutante de son concepteur : « Nous avons voulu mettre la grand-mère dans les téléphones ». Derrière cette image chaleureuse se cache une volonté profonde de réappropriation culturelle. Il s’agit d’offrir à la jeunesse ainsi qu’à la diaspora un repère identitaire fort, visible et ancré dans son époque.

L’application ne se contente pas de numériser des mots ; elle sauvegarde la musicalité, l’histoire et l’âme d’un peuple pour les rendre accessibles à tous, partout et en tout temps.

Une immersion ludique et rigoureuse

Technologiquement, la plateforme se distingue par une approche pédagogique immersive. Déjà disponible sur iOS et Android, elle intègre des dictionnaires, des modules d’apprentissage progressifs et des enregistrements audios portés par des locuteurs natifs. Les utilisateurs peuvent tester leurs progrès grâce à des quiz interactifs ou explorer une bibliothèque numérique regroupant contes, légendes, podcasts et films en langues locales. Le succès est d’ailleurs au rendez-vous, l’application comptabilisant déjà plusieurs milliers de téléchargements.

Un pilier pour l’avenir de la nation

Au-delà du simple apprentissage, Ezango aspire à devenir un levier structurel. Okani Pro envisage notamment d’appuyer l’introduction des langues vernaculaires dans le système éducatif et de constituer une base de données exhaustive des savoirs traditionnels. « Une langue qui ne se parle plus, c’est une mémoire qui s’éteint. Une langue qui s’enseigne, c’est une nation qui se relève », rappelle avec force Cédric Hombouhiry. En mariant innovation et souveraineté culturelle, Ezango ambitionne de s’imposer comme un modèle africain de valorisation linguistique.