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Ntoum : de nouveaux régulateurs déployés sur le terrain

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 6 juillet 2026 à 11h11min
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Une vue du Rond-point du PK12 © D.R.
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À Ntoum, la mairie a mis en place une nouvelle équipe de régulateurs chargée d’encadrer les sites de desserte de la commune. L’initiative, présentée vendredi lors d’une séance de travail présidée par la maire Zéphyrine Etotowa Ntutume, marque une nouvelle étape dans la volonté des autorités locales de mieux organiser les espaces dédiés au transport public, selon l’Agence gabonaise de presse (AGP).

La nouvelle équipe diligentée par l’édile de la ville aura pour mission de superviser l’embarquement et le débarquement des véhicules, d’assurer la fluidité du stationnement, de veiller à la sécurité des voyageurs et de maintenir la propreté des sites. Mais leur apparence aussi sera différente. En effet, ils devront porter un gilet aux couleurs de la mairie, un brassard et un badge d’identification, afin de rendre leur présence visible et d’asseoir leur légitimité sur le terrain. De quoi éviter toute forme d’usurpation de titre sur le terrain. 

L’espace de transport encore plus encadrer

Pour la mairie, cette mesure s’inscrit dans une démarche plus large de réorganisation des espaces marchands et des aires de stationnement engagée ces dernières années, précise le confrère. L’objectif affiché est de restaurer davantage d’ordre, de sécurité et de discipline dans les zones de forte fréquentation, où les désagréments liés au désordre, aux arrêts anarchiques et à l’insalubrité perturbent parfois les usagers. Lors de la séance, Zéphyrine Etotowa Ntutume a rappelé aux nouveaux régulateurs l’exigence de rigueur, de professionnalisme et de respect des engagements. 

Elle a prévenu que des contrôles réguliers seraient effectués et que tout manquement pourrait entraîner une résiliation immédiate du contrat, signe de la fermeté voulue par la municipalité. Les autorisations d’exercer sont accordées pour un an, avec possibilité de renouvellement selon les performances observées. À travers ce dispositif, la mairie de Ntoum entend offrir un meilleur service aux voyageurs et consolider son action en faveur d’un transport urbain plus sûr, plus propre et mieux organisé. Cette présence accrue vise aussi à rassurer les commerçants, les transporteurs et les riverains, souvent confrontés à des regroupements improvisés et à des nuisances qui compliquent la circulation quotidienne.

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