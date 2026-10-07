Grand Libreville : le gouvernement renforce le suivi des chantiers d’adduction d’eau avec Suez

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Face aux pénuries récurrentes d’eau potable dans la capitale et ses environs, l’Exécutif ajuste son dispositif stratégique. Le mardi 6 octobre 2026, une réunion de haut niveau s’est tenue autour du Vice-Président du Gouvernement Hermann Immongault pour faire le point sur les chantiers conduits par la société Suez Gabon et fixer de nouvelles exigences de performance.

L’amélioration du réseau d’eau potable dans le Grand Libreville repose sur un plan structuré en quatre phases distinctes. Lors des échanges menés entre le Vice-Président du Gouvernement, Hermann Immongault, et les équipes de Suez Gabon, le ministre de l’Eau et de l’Énergie, Philippe Tonangoye, a présenté un bilan d’étape rassurant quant aux infrastructures de tête.

Les efforts engagés depuis près d’un an portent leurs fruits sur l’axe Ntoum-Libreville. Les travaux de réhabilitation de la station de pompage avancent conformément aux prévisions, tandis que de nouveaux forages d’approvisionnement ont été lancés dans la zone d’Ofolayo. Du côté du transport, les deux canalisations majeures acheminant la ressource vers les réserves de la capitale, les conduites DN1000 et DN1200, sont désormais entièrement maîtrisées et sécurisées contre les fuites.

Une approche quartier par quartier pour rénover la distribution

Si l’adduction principale ne présente plus de défaillances majeures, le réseau de distribution fine au sein de l’ agglomération demeure le maillon faible du système. Vétuste, dégradé et sujet à de nombreuses déperditions, ce maillage territorial nécessite des réhabilitations profondes, voire des créations complètes d’infrastructures.

Pour traiter efficacement les six arrondissements et près de 45 quartiers concernés, les autorités et l’opérateur ont opté pour une méthodologie progressive, fondée sur des périmètres pilotes. Le secteur d’Ondogo sert actuellement de zone de test pour ce déploiement. Plus d’une centaine de logements y ont déjà été raccordés et équipés de compteurs sécurisés, permettant de vérifier la régularité de la desserte, la qualité de la facturation et la conformité du matériel avant de généraliser le modèle à d’autres secteurs.

Mobilisation financière, rigueur et appel au civisme

La concrétisation de ces aménagements exige une gouvernance financière rigoureuse. Des arbitrages sont en cours au ministère de l’Économie afin de garantir la fluidité des décaissements et d’assurer la continuité des chantiers engagés par Suez Gabon.

Rappelant les directives prioritaires fixées par la coordination gouvernementale, le Vice-Président du gouvernement a invité l’opérateur à accélérer la cadence de ses interventions tout en exigeant une implication renforcée des agents de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG). Au-delà des contraintes techniques, le gouvernement pointe également la responsabilité collective : l’élimination des pertes d’eau dépendra aussi de la fin des raccordements sauvages et d’un comportement plus civique des usagers face au patrimoine public.