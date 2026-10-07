Makouké : la bouteille de gaz flambe à 6 000 francs CFA

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Dans le district de Makouké, l’étau de la vie chère s’alourdit un peu plus sur le budget des ménages. La bouteille de gaz butane de 12,5 kg, pourtant subventionnée par l’État et soumise à un prix réglementé, s’y négocie désormais à 6 000 FCFA chez les revendeurs locaux. Une surtaxe injustifiée qui pèse lourdement sur les foyers de cette localité du Gabon.

Pour justifier cette envolée des tarifs, les commerçants reportent la faute sur la logistique d’acheminement. Selon le chauffeur d’une camionnette de distribution de Petro Gabon, les revendeurs répercutent directement sur les clients les frais de traversée entre les deux rives du fleuve.

Cette situation chaotique dure en réalité depuis près de deux ans, en raison de l’arrêt complet du bac « Yolande et Marie », le bâtiment assurant le trafic fluvial dans la zone. Si le gaz continue d’être cédé au prix officiel au débarcadère de Papa Rex, la rupture de la chaîne habituelle d’approvisionnement sert de prétexte à cette spéculation sauvage dès que le produit franchit l’eau.

Le rappel à l’ordre des autorités locales

Face au mécontentement croissant de la population, la réaction administrative ne s’est pas fait attendre. Informé de la situation, le sous-préfet du district de Makouké, Élie Bignoumba Maganga, est allé directement à la rencontre du transporteur pour éclaircir les motifs de cette hausse.

S’exprimant fermement, la première autorité de la localité a tenu à remettre les pendules à l’heure auprès du représentant de Petro Gabon. Il a rappelé sans ambiguïté que les pannes logistiques ne sauraient en aucun cas impacter le consommateur final, s’agissant d’un produit bénéficiant du soutien financier de l’État : « En dépit de la situation du bac, je lui ai dit que le gaz est subventionné par l’État. Il ne nous revient donc pas d’augmenter le prix de la bouteille de gaz », a-t-il martelé.

Un impératif : réparer le cordon ombilical de la région

Si ce cadrage officiel apporte un soulagement légitime aux habitants, il remet également sur le devant de la scène un problème d’infrastructure majeur. Le blocage prolongé du bac « Yolande et Marie » dépasse en effet le simple cadre de la distribution de butane.

Véritable cordon ombilical pour l’économie locale, cette embarcation demeure indispensable au ravitaillement de Makouké en biens de consommation courante. Au-delà du strict contrôle des prix du gaz, la remise en service rapide du bac s’impose désormais comme une priorité absolue pour enrayer durablement l’escalade du coût de la vie dans la région.