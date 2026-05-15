Convention Suez/ Etat gabonais : près de 2 milliards déjà décaissés pour l’amélioration de l’accès à eau 

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Un peu plus d’un mois après la signature d’une convention entre la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) et le français Suez Gabon en vue de moderniser les infrastructures de production et de transport d’eau potable, le gouvernement a concrétisé un premier avenant. Selon le Quotidien L’Union, citant des sources concordantes, l’Etat aurait effectué le 11 mai 2026 un virement de 1,9 milliard de FCFA « pour l’acquisition des premiers équipements essentiels », via le Trésor public gabonais et la BEAC sur le compte de Suez Gabon.

Après le Programme intégré pour l’alimentation en eau potable du Grand Libreville (PIAEPAL), toujours en cours d’exécution, et qui vise au renforcement et l’extension sur 280 kilomètres du réseau d’eau potable du Grand Libreville, ce partenariat qui voit un début d’exécution avec le versement de ce premier avenant, traduit la volonté du gouvernement de traduire en actes les engagements du chef de l’Etat de garantir aux gabonais un accès universel à l’eau.

Stabiliser la distribution d’eau dans les ménages

Dans un premier temps, l’entreprise française s’attellera à réparer les conduites d’eau entre Ntoum et Libreville. Mais plus largement, la convention prévoit la réparation des fuites entre les zones de production et les sites de stockage, la modernisation des outils de production, ainsi que la stabilisation de l’approvisionnement. Il faut dire qu’une part importante de la ressource produite se perd durant la phase de transport du fait des fuites causées par la vétusté des installations.

Rappelons que le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema a été élu en avril 2025 en faisant de l’Accès universel à l’eau et à l’électricité le pilier 1 de son action. En mobilisant ces premiers milliards dans le cadre de la convention avec Suez, l’Etat entend apporter une réponse durable à la pénibilité des gabonais, souvent contraints de se lever à des heures impossibles de la nuit pour tenter de s’approvisionner en eau potable.