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Grand Libreville : bientot la vidéosurveillance pour traquer les délinquants routiers

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 2 juillet 2026 à 7h59min
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Image illustrative © D.R.
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Le gouvernement gabonais prépare l’arrivée d’un dispositif de vidéosurveillance et de vidéo-verbalisation sur la voie publique. Présenté comme un nouvel outil de régulation du trafic et de renforcement de la sécurité routière, le projet s’inscrit dans la dynamique de digitalisation de l’administration engagée par les autorités. Une transformation qui devrait être déployée dans l’ensemble des provinces du pays. 

Annoncée par le ministre du transport, la vidéosurveillance se présente comme un moyen de suivre les contrevenants sur la voie. Pour ce faire, une étude technique a déjà été menée afin d’identifier les axes stratégiques et les zones accidentogènes où seront installés des radars fixes et des caméras de surveillance. « Ce dispositif moderne permettra de verbaliser les contrevenants de manière entièrement automatisée », a expliqué M.Paulin Bekale Mba, chargé d’études de la DGSR. 

Un déploiement progressif sur le Grand Libreville 

Le projet d’installation débutera par une phase pilote sur le Grand Libreville, province la plus accidentogène. « Nous allons initier très prochainement une phase pilote qui se concentrera d’abord sur le Grand Libreville, avant de généraliser le système à l’échelle nationale », a-t-il ajouté. À travers la vidéo verbalisation, c’est une initiative qui vise la digitalisation et d’automatisation des opérations de contrôles routiers. Une façon simple de constater et suivre les infractions posées par les automobilistes. 

« Dès que l’infraction est captée par l’objectif, la plaque d’immatriculation est scannée et le système génère un avis de contravention. Les informations relatives au véhicule en délit seront instantanément partagées et diffusées en réseau sur l’ensemble de nos postes de contrôle fixes », explique M.Paulin Bekale Mba. À travers ce projet, les autorités entendent instaurer une surveillance plus rigoureuse des axes routiers. Reste désormais à observer comment ce système, présenté comme moderne et dissuasif, sera accueilli sur le terrain par les automobilistes et les forces de contrôle.

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