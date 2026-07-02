Gabon : Oligui Nguema honore les nouveaux généraux de la Nation

Ecouter l'article

Sous la présidence de Brice Clotaire Oligui Nguema, Chef suprême des Forces de défense et de sécurité (FDS), s’est tenue la cérémonie officielle de port de galons des officiers promus au grade de général de brigade. Un événement solennel, relayé par un communiqué de la Présidence de la République, qui marque un tournant pour la haute hiérarchie militaire gabonaise.

Ces nouveaux généraux, issus des rangs de la Gendarmerie nationale, des Forces armées gabonaises, de la Garde républicaine, mais aussi du Service de santé militaire, de la Police nationale et de la Sécurité pénitentiaire, voient ici l’aboutissement d’une carrière exemplaire. Loin d’être un simple titre honorifique, cette élévation vient couronner des années d’abnégation, de discipline de fer, de professionnalisme rigoureux et, par-dessus tout, une loyauté indéfectible envers la Nation.

C’est le Chef de l’État en personne qui a tenu à apposer les précieuses étoiles sur les épaules des récipiendaires. Un geste hautement symbolique par lequel le président de la République a réaffirmé que l’accès aux plus hautes responsabilités militaires demeure une marque de confiance suprême de la patrie. Ces hommes et ces femmes de devoir sont désormais appelés à exercer des fonctions éminemment stratégiques pour la défense du territoire et la protection des citoyens.

Vers une armée modernisée et souveraine

Au-delà de la célébration individuelle, cette promotion incarne l’émergence d’une nouvelle génération de leaders militaires. Ces hauts responsables investissent leurs fonctions dans un contexte national exigeant, dicté par de grandes ambitions de modernisation. Face aux défis contemporains, l’objectif est clair : bâtir des forces de défense plus professionnelles, plus réactives et parfaitement adaptées aux enjeux de souveraineté.

En renforçant ainsi le capital humain des FDS, Brice Clotaire Oligui Nguema réaffirme sa vision politique et stratégique. Le communiqué présidentiel conclut d’ailleurs sur cette volonté d’assurer la pérennité de l’État : faire en sorte que l’armée demeure, aujourd’hui comme demain, le pilier central de la stabilité des institutions, le garant de la paix sociale et le bouclier de la souveraineté de la République gabonaise.