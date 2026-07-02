A La UneDerniers articlesPOLITIQUE

Gabon : Oligui Nguema honore les nouveaux généraux de la Nation

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 2 juillet 2026 à 9h58min
1 568 Temps de lecture 1 minute
Ecouter l'article

Sous la présidence de Brice Clotaire Oligui Nguema, Chef suprême des Forces de défense et de sécurité (FDS), s’est tenue la cérémonie officielle de port de galons des officiers promus au grade de général de brigade. Un événement solennel, relayé par un communiqué de la Présidence de la République, qui marque un tournant pour la haute hiérarchie militaire gabonaise.

Ces nouveaux généraux, issus des rangs de la Gendarmerie nationale, des Forces armées gabonaises, de la Garde républicaine, mais aussi du Service de santé militaire, de la Police nationale et de la Sécurité pénitentiaire, voient ici l’aboutissement d’une carrière exemplaire. Loin d’être un simple titre honorifique, cette élévation vient couronner des années d’abnégation, de discipline de fer, de professionnalisme rigoureux et, par-dessus tout, une loyauté indéfectible envers la Nation.

C’est le Chef de l’État en personne qui a tenu à apposer les précieuses étoiles sur les épaules des récipiendaires. Un geste hautement symbolique par lequel le président de la République a réaffirmé que l’accès aux plus hautes responsabilités militaires demeure une marque de confiance suprême de la patrie. Ces hommes et ces femmes de devoir sont désormais appelés à exercer des fonctions éminemment stratégiques pour la défense du territoire et la protection des citoyens.

Vers une armée modernisée et souveraine

Au-delà de la célébration individuelle, cette promotion incarne l’émergence d’une nouvelle génération de leaders militaires. Ces hauts responsables investissent leurs fonctions dans un contexte national exigeant, dicté par de grandes ambitions de modernisation. Face aux défis contemporains, l’objectif est clair : bâtir des forces de défense plus professionnelles, plus réactives et parfaitement adaptées aux enjeux de souveraineté.

En renforçant ainsi le capital humain des FDS, Brice Clotaire Oligui Nguema réaffirme sa vision politique et stratégique. Le communiqué présidentiel conclut d’ailleurs sur cette volonté d’assurer la pérennité de l’État : faire en sorte que l’armée demeure, aujourd’hui comme demain, le pilier central de la stabilité des institutions, le garant de la paix sociale et le bouclier de la souveraineté de la République gabonaise.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 2 juillet 2026 à 9h58min
1 568 Temps de lecture 1 minute
Photo de Henriette Lembet

Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

Articles similaires

Luxembourg : Cargolux condamné à 754 millions FCFA pour trafic d’influence au Gabon !

2 juillet 2026 à 11h06min

Makongonio 2026 : Michaël Moukouangui remporte le prix du meilleur journaliste environnemental

2 juillet 2026 à 11h04min

Gabon : trois présumés receleurs des équipements de la SEEG aux arrêts à Libreville

2 juillet 2026 à 11h03min

PLFR 2026 : la Présidence voit ses investissements réduits de près de 39 milliards FCFA

2 juillet 2026 à 10h51min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Gabon : les publicités d’alcool et de tabac proscrites à moins de 500m des écoles 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Gabon : les publicités d’alcool et de tabac proscrites à moins de 500m des écoles
[#Reportage] Gabon : l'injure contre le Chef de l'État passible de 5 ans de prison ! 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Gabon : l'injure contre le Chef de l'État passible de 5 ans de prison !
[#Reportage] Mairie de Libreville : un excédent budgétaire de plus d’un milliard de FCFA pour l’exercice 2025 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Mairie de Libreville : excédent de plus d'1 milliard FCFA en 2025
[#Reportage]Libreville : Oligui Nguema inspecte des chantiers culturels 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage]Libreville : Oligui Nguema inspecte des chantiers culturels
[#Journal] Le 19H30 du 01 Juillet 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Journal] Le 19H30 du 01 Juillet 2026
[#Reportage] Gabon : dix officiers généraux reçoivent leurs attributs 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Gabon : dix officiers généraux reçoivent leurs attributs
S'abonner
Bouton retour en haut de la page