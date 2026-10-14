Gildas Ndong Nang : «La répartition des droits d’auteur était faite de façon équitable entre tous les acteurs»

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Alors que la répartition l’année écoulée des droits d’auteurs avait fait couler beaucoup d’encre, la direction générale du Bugada a apporté des éclairages sur la question. Invité sur le plateau de l’émission Vôvô de Gabon Media Time,le 08 octobre, le Directeur général du Bureau gabonais du droit d’auteur et des droits voisins (BUGADA), Gildas Ndong Nang, est revenu en détail sur la gestion et la redistribution de l’enveloppe financière destinée aux artistes.

Montant alloués et critères de distribution, ont été mieux presente par le directeur général. Selon Gildas Ndong Nang, l’enveloppe globale atteignait un montant total de 102 850 000 FCFA, destiné à un ensemble de 613 bénéficiaires. Cette somme résultait de la combinaison des perceptions propres de l’organisme et d’un appui institutionnel d’envergure. « L’année dernière, il y a eu une dotation spéciale du président de la République (…) à hauteur de 70 millions parce que les collectes et les perceptions dues que le Bugada a pu effectuer pendant cette période étaient relativement faibles », soit 32,85 millions FCFA collectés, a-t-il précisé.

Un partage forfaitaire guidé par la solidarité

Pour toucher l’ensemble des créateurs, le BUGADA a fait le choix de ne pas restreindre les versements aux seuls membres formellement affiliés. L’opération a également intégré les créateurs dont les dossiers d’adhésion étaient en cours d’instruction, regroupant ainsi 453 adhérents et 157 postulants. Pour répartir la somme, l’administration a opté pour un calcul à parts égales pour l’ensemble des ayant droits. Gildas Ndong Nang concède néanmoins les limites de cette méthode d’urgence.

« La répartition qui a été faite est une répartition dite forfaitaire, qui n’est pas juste mais équitable. (…) Ce qui n’obéit pas au principe de répartition, parce que le but de la collecte est de faire en sorte que chaque exploitation puisse être répartie en fonction de sa fréquence d’utilisation », a-t-il indiqué. En clair, chaque artiste a perçu la même allocation, indépendamment de la diffusion réelle de ses œuvres sur les ondes ou les scènes.

​Enfin, Gildas Ndong Nang a tenu à rappeler la règle d’or qui régit le mécanisme de rétribution du droit d’auteur . Le décalage temporel des paiements. « Les collectes qui sont faites en année N sont réparties en année N+1 », a-t-il insisté, avant de conclure en précisant que les montants perçus tout au long de l’exercice 2025 feront l’objet d’une redistribution effective au cours de l’année 2026. Une mise au point qui se veut essentielle pour aligner les attentes des acteurs culturels sur le calendrier réel des opérations du BUGADA.