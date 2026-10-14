Religion : Le Pape Léon XIV atteint d’un cancer du poumon !

Ecouter l'article

Le pape Léon XIV a subi, le lundi 12 octobre 2026, une intervention chirurgicale au cours de laquelle le lobe inférieur de son poumon droit a été retiré. Le Vatican a confirmé, dans un communiqué, le diagnostic d’un adénocarcinome pulmonaire, comme le laissaient présager les examens préopératoires a rapporté notre confrère Le Monde.

Le Souverain Pontife avait lui-même annoncé la nouvelle dimanche, à l’issue de la prière de l’Angélus, place Saint-Pierre. Il avait alors indiqué qu’un nodule « circonscrit au poumon » avait été détecté « à un stade très précoce » lors d’examens de santé récents. « Les médecins jugent opportun d’intervenir et donc, suivant leurs conseils, j’ai décidé de me faire opérer », avait déclaré le pape, âgé de 71 ans.

Le Pape Léon XIV désormais sain sanitairement !

Signé par le médecin référent du Saint-Père, le docteur Luigi Carbone, et par le professeur Stefano Margaritora, qui dirige l’équipe de chirurgie thoracique, le communiqué précise que l’ablation du lobe inférieur du poumon droit visait à rendre l’intervention « radicale ». Le Saint-Père est resté au bloc opératoire environ 3 heures, pour une intervention d’une durée d’environ 90 minutes. Les praticiens assurent que l’opération s’est « bien déroulée », sans complications.

Selon la même source, le pape s’est réveillé normalement. Après une courte période d’observation, il a regagné sa chambre. Interrogé sur d’éventuels signes de propagation de la maladie, le Vatican a indiqué que des examens complémentaires étaient en cours. Il s’agit de la première alerte de santé du pontife depuis dix-sept mois d’un pontificat au rythme soutenu.

Avant l’opération, le Saint-Siège avait annoncé une hospitalisation d’environ une semaine. La durée de la convalescence demeure, pour l’heure, inconnue. Cette incertitude pèse sur le programme du Saint-Père, notamment sur son voyage apostolique en Uruguay, en Argentine et au Pérou, prévu du 6 au 17 novembre. Cette tournée, très attendue des fidèles, s’annonçait particulièrement chargée. Nous y reviendrons !